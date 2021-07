https://mundo.sputniknews.com/20210730/shakira-recurrira-para-no-ir-a-juicio-por-fraude-fiscal-en-espana-1114630959.html

Shakira recurrirá para no ir a juicio por fraude fiscal en España

Los asuntos fiscales de Shakira en España siguen trayendo quebraderos de cabeza a la cantante colombiana. Mientras la Justicia española se querella contra ella... 30.07.2021, Sputnik Mundo

Shakira sigue batallando contra la Justicia española para no sentarse en el banquillo de los acusados. La cantante está imputada por no pagar a Hacienda ni el IRPF (impuesto sobre la renta) ni el impuesto sobre el patrimonio por medio de un entramado societario con sede en paraísos fiscales mientras residía en el país ibérico entre 2012 y 2014. En total se le atribuyen seis delitos fiscales, entre ellos, la evasión de impuestos valorados en su conjunto en 14,5 millones de euros.La cantante colombiana asegura que ha cumplido en todo momento con sus obligaciones tributarias y que "no debe ninguna cantidad a la Hacienda española". Por ello, su defensa insiste en que no hay pruebas directas de que pasara más de 183 días en España, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como en Estados Unidos. Además, sus abogados han asegurado a El País que durante esos años residió en Bahamas, lugar en el que adquirió una casa años anteriores."Indicios suficientes de criminalidad"No obstante, la Fiscalía española considera que la artista tenía la obligación de pagar sus impuestos a Hacienda porque permaneció en España más de 183 días. La querella añade además que, en los años 2012, 2013 y 2014 en que participó en el programa estadounidense 'The Voice', Shakira presentó declaración del impuesto del estado de California, asegurando no ser residente fiscal en dicho país, y afirmó haber permanecido en él 61, 118 y 117 días, respectivamente.Sin embargo, el Juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) cree que existen "indicios suficientes de criminalidad" para que se celebre el juicio contra la artista. Ahora habrá que esperar hasta que la Audiencia de Barcelona resuelva el recurso para que la Fiscalía presente su escrito de acusación.

