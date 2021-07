https://mundo.sputniknews.com/20210730/robot-a-la-fuga-tratan-de-localizar-un-robot-aspirador-que-se-escapo-de-casa-en-cadiz-1114641921.html

¡Robot a la fuga! Tratan de localizar un robot aspirador que se escapó de casa en Cádiz

Todo empezó con un misterioso cartel colgado en un buzón de Correos en la localidad gaditana de Trebujena. "Ayer se salió de mi casa el robot aspirador, y no... 30.07.2021, Sputnik Mundo

Un habitante del pueblo de Trebujena había perdido el electrodoméstico y puso ese cartel para recuperarlo. El problema es que dicha persona no tenía teléfono, así que decidió que si algún vecino lo encontraba, lo llevara a una conocida tienda de la localidad llamada "Mariquita Trasquilá" o en la casa de "Antonio el Pato". A cambio, el dueño del robot le ofrecería "un regalito".A los usuarios de las redes sociales la historia les resulta estrambótica y especialmente singular no solo por el hecho en sí de que un robot se escape de casa, también por el peculiar nombre de los lugares donde indica que habría que dejarlo en caso de hallazgo.Siguen sin saber quién es el dueño"En el municipio", que tiene poco más de 7.000 habitantes, "nuestra tienda es bastante conocida", detalla la responsable de marketing de la tienda Mariquita Trasquilá, Ro Venegas, en conversación telefónica con Sputnik Mundo. "Por eso, la persona que perdió el robot quiso que lo dejaran en nuestro comercio", dice Venegas mientras confirma a Sputnik que aún se desconoce quién es el dueño.Las especulaciones entre los vecinos no han dejado de crecer. "Me comentan que afortunadamente apareció esta tarde. Se quedó sin batería", escribe un vecino en redes sociales. "Doy fé, totalmente cierto, yo pasaba por ahí y vi una persona agachada con una escoba en la mano dándole golpes a una cosa negra y redonda", escribe otro. Al parecer, según confirma Venegas en base a los comentarios que les llegan de los vecinos, sí es cierto que se vio a un señor dando golpes a una cosa negra: "Se pensaba que era una bomba lapa", asegura.

