Los mejores suplementos para mantener la buena salud de los hombres

Los mejores suplementos para mantener la buena salud de los hombres

Una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicios son esenciales para mantener la buena salud masculina, pero la ingesta de algunas vitaminas y... 30.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-30

2021-07-30T14:05+0000

2021-07-30T14:05+0000

estilo de vida

salud

hombres

vitamina

En la mayoría de los casos, los suplementos que se recomiendan a las personas del sexo masculino están relacionados con los niveles de testosterona. Mantener niveles saludables de esta hormona "es fundamental para la salud de los hombres en todas las etapas de la vida", explica el médico estadounidense Anthony Capasso, consultado por Eatthis.Asimismo, una disminución en los niveles de esta hormona es un problema frecuente que experimentan, en particular, los hombres mayores de 40 años, subraya Capasso. Esto hace que comiencen a acumular más grasa abdominal a medida que envejecen, lo que puede culminar en numerosos problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer colorrectal, hipertensión y, en última instancia, muerte prematura.Estos son algunos de los suplementos que no solo ayudan a mantener altos los niveles de testosterona, sino que también causan varios efectos positivos en la salud masculina.Aceite de krillLos suplementos de aceite de pescado son considerablemente populares entre aquellos que buscan una manera natural de mantener la buena salud del cerebro y el corazón. Los suplementos de aceite de krill son muy similares en su composición y acción, excepto que se extraen de pequeños crustáceos.Al igual que el aceite de pescado, el aceite de krill tiene altos niveles de ácidos grasos omega-3 de cadena larga (EPA y DHA), nutrientes que comprobadamente desempeñan un papel en la salud cardíaca. Al contrario que los suplementos provenientes del pescado, el aceite de krill puede proporcionar una absorción mejor ya que contiene EPA y DHA en su forma natural de fosfolípidos.Asimismo, un beneficio menos conocido de los omega-3 es la reducción del riesgo de cáncer de próstata. Podría también ayudar a mantener saludable la fertilidad masculina, apunta Eatthis.BuferaLa bufera, también llamada por su nombre en sánscrito ashwagandha, es un suplemento natural conocido por sus propiedades calmantes. Además de combatir la ansiedad, esta hierba utilizada desde hace siglos en la medicina ayurvédica podría ayudar a aumentar la testosterona.Al contrario de la terapia de reemplazo de testosterona, los productos a base de hierbas que aumentan la testosterona, como es el caso de la bufera, no interfieren con la producción natural de la hormona en el organismo.MagnesioEl magnesio tiene beneficios comprobados tanto en la salud de las mujeres, como en la de los hombres. Se sabe que este nutriente puede mejorar la salud cardíaca, disminuir el riesgo de ciertos cánceres y ayudar a regular el estado de ánimo.Para las personas del sexo masculino, sin embargo, el magnesio tiene especial importancia pues está asociado con un aumento de los niveles de testosterona, explica la médica Andrea Paul. Debido a que a menudo suelen pesar más que sus contrapartes femeninas, los hombres tienen una mayor necesidad de magnesio para mantener el funcionamiento de su organismo.La especialista puso de relieve, sin embargo, que es importante tener en cuenta el tipo de suplemento de magnesio que se elige. El cuerpo absorbe mejor el glicinato de magnesio que el óxido de magnesio, que es más barato y utilizado más frecuentemente en los suplementos.Vitamina DMantener los niveles recomendados de vitamina D es importante para el buen funcionamiento del organismo, ya que este nutriente puede desempeñar un papel en la salud ósea y posiblemente reducir el riesgo de cáncer.En el caso específico de los hombres, la llamada vitamina del sol —así conocida pues se produce en el organismo en respuesta a la exposición a la luz solar— mejora los niveles de testosterona, por lo que ayuda a prevenir la apnea del sueño y potencializa el metabolismo, explica la médica Victoria Swift.ProbióticosLos probióticos son un suplemento importante para la mejora y el mantenimiento de la salud masculina de manera general. Se tratan de microorganismos vivos que ayudan a trabajar mejor las bacterias beneficiosas existentes en nuestro intestino y, por ende, tienen impacto en nuestra salud digestiva.Pero estos microorganismos que se pueden encontrar en algunos alimentos fermentados como el yogur y el kéfir desempeñan un papel no solo en el equilibrio del microbioma intestinal.Investigaciones recientes han encontrado conexiones entre la ingesta de probióticos y una mejora de la fertilidad masculina y los niveles de testosterona. Un estudio llevado a cabo en 2017 por la Sociedad de Andrología de Estados Unidos, por ejemplo, reveló que una terapia con probióticos es capaz de causar un aumento significativo en el recuento y la calidad de los espermatozoides.

