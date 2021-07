https://mundo.sputniknews.com/20210730/la-plataforma-deliveroo-inicia-tramites-para-marcharse-de-espana-1114639734.html

La plataforma Deliveroo inicia trámites para marcharse de España

La plataforma Deliveroo inicia trámites para marcharse de España

BARCELONA (Sputnik) — La plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo anunció que inició los trámites para cesar sus operaciones en España, a pocos... 30.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-30T13:43+0000

2021-07-30T13:43+0000

2021-07-30T13:43+0000

españa

reparto de comida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1114639871_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_d8942d9adbce93aa6c4c800c6309437b.jpg

En un comunicado, la compañía del Reino Unido trasladó la "dura decisión de abrir un proceso de consulta" entre sus empleados, como parte del proceso legal para "cesar operaciones en España".Esta decisión se da después de que el Gobierno de España aprobara en mayo la denominada "ley rider", una nueva norma destinada a reforzar la protección legal de los repartidores que trabajan para plataformas digitales.Se trata de una ley pionera en Europa que convierte a los riders en trabajadores asalariados, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo de España, que en 2020 reconoció la relación laboral entre repartidores de Glovo y la compañía.Deliveroo explicó que "no ha sido una decisión fácil" pero justificó que su ambición es "ofrecer un servicio que funcione de manera impecable" para clientes, repartidores y restaurantes."Donde no podamos hacerlo al nivel que nosotros deseamos y que ustedes merecen, siempre estudiaremos todas nuestras opciones", manifestó la compañía, que en España trabaja con 2.500 riders y 9.000 restaurantes de más de 70 municipios.Aunque Deliveroo no relacionó públicamente la entrada en vigor de la ley rider con su decisión, en una encuesta publicada en julio concluyó que el 88% de sus repartidores no obtendría "suficientes ingresos para subsistir" por la nueva norma.La ley entra en vigor a mediados de agosto, dando un margen de tres meses a las plataformas para que hagan los cambios necesarios en cuanto a sus colaboradores.

https://mundo.sputniknews.com/20210428/a-las-11-de-la-manana-ya-hueles-a-chuleta-asi-funcionan-las-polemicas-dark-kitchen-en-madrid-1111675742.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reparto de comida