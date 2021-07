https://mundo.sputniknews.com/20210730/la-ciudad-de-mexico-entrara-en-nueva-etapa-critica-de-covid-19-en-agosto-1114649343.html

¿Podrá México volver a clases durante su tercera ola de COVID-19?

¿Podrá México volver a clases durante su tercera ola de COVID-19?

Mientras la tercera ola de contagios de COVID-19 en México compite con una avanzada vacunación que tiene al 47% de la población mayor de 18 años con al menos... 30.07.2021

"Nos urge el regreso a clases presenciales, porque no hay nada que sustituya la escuela. Si seguimos así, el daño va a ser mayor en lo afectivo y en lo social, no nada más en lo académico", señaló el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a mitad de julio de 2021.Tras la suspensión de las clases presenciales de manera masiva desde el 23 de marzo de 2020, todos los niveles de educación realizan sus actividades de diversas maneras remotas.Sin embargo, ante la caída que la pandemia tuvo en México durante los primeros cuatro meses del año 2021, el presidente anunció la intención de regresar a la presencia en las aulas tras las vacaciones actuales, que terminan a fines del mes de agosto.Las particularidades de la tercera ola en México —mayor rapidez de contagio pero menor mortalidad— fueron reconocidas con un ajuste en los parámetros de medición sobre las actividades sociales y económicas del país, conocido como el "semáforo epidémico", para cada uno de los estados de la República mexicana."A diferencia de las dos primeras olas epidémicas, la relación de crecimiento de las curvas de casos, hospitalizaciones y defunciones se modificó en la última iteración (repetición) y la velocidad de crecimiento de las curvas ahora es diferente", señaló la Secretaría de Salud en un comunicado oficial de finales de julio 2021."El anuncio del presidente es una declaración de intención, quiere darle prioridad a las escuelas y la educación, desde luego, con seguridad sanitaria. También hay que ir evaluando las condiciones locales para que se vayan programando las reaperturas", dijo a Sputnik el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19.Sumando olasLa configuración de una tercera ola nacional es consecuencia de la suma de diversas olas locales, que se van dando más o menos seguidas en el tiempo. El doctor Rodríguez explicó en entrevista con Sputnik que después de la Semana Santa, en abril de 2021, "se comenzó a advertir un cambio en la actividad epidémica, sobre todo en Quintana Roo y Baja California Sur".El cambio en la actividad epidémica significa que, si hasta entones se venía registrando una caída en la cantidad de contagios registrados, éste cambió de tendencia y comenzó a aumentar significativamente."En ese momento, comenzó a haber un cambio en la velocidad de transmisión localmente en estos sitios, que representó un cambio en la tendencia al subir el número de casos y se expandió a otros lugares hasta que configuró una tercera ola nacional", apuntó Rodríguez Álvarez.Hay dos cosas interesantes en este punto:A partir de estos focos, del turismo y la frontera, la tercera ola en México se ha movido por regiones, hasta llegar a la metropolitana capital, en el ombligo de la República.Tercera ola en la capitalEl médico reconoció que el tiempo pasado desde que el primer se detectó en México a fines de febrero de 2020, ha tenido una doble consecuencia: por un lado, la población a relajado las medidas por hastío y por confianza en la vacunación; por otro, la mejora en las capacidades de atención médica incidió directamente en la forma con la que se lidia con la primera pandemia del siglo XXI."Desde luego no estamos en la misma posición del año pasado. Tenemos muchas otras herramientas ahorita para el diagnóstico, el manejo, la comunicación y la repuesta. Eso puede cambiar el curso de la enfermedad, en particular la disponibilidad de las pruebas rápidas de diagnóstico", apuntó el Rodríguez Álvarez.Las pruebas gratuitas que se realizan en los macrokioskos de la salud de diversas ciudades (no sólo en la capital) junto a la oferta de los laboratorios privados tienen a México con una capacidad de diagnóstico, más amplia y expedita."Diagnósticos más rápidos permiten hacer intervenciones en la comunidad y con los enfermos más rápidos. También el gremio médico y la sociedad sabe cuáles son los indicadores de gravedad, de mala evolución, sabemos qué medicamentos no hay que dar, cuáles intervenciones sí hacer. Todo eso juega en favor de los pacientes, que van a tener una mejor atención", apuntó el experto.Sin embargo, la preocupación surge en la capital ante el desmonte de un centro de atención específico para pacientes de COVID-19, el Centro City Banamex, que retiró de disposición 600 camas tras la segunda ola de enero de 2021.A su vez, el Instituto Mexicano del Seguro ocial reorganizó sus recursos y retrajo los centros de atención específicos, buscando el regreso de la atención de otros padecimientos que se habían retraído.Por el momento, la UNAM que tiene 360.000 estudiantes y 70.000 trabajadores en múltiples sedes a lo largo del territorio mexicano, ha anunciado que seguirá virtualmente en la vuelta a clases de agosto."Lo que se ha dicho por el Gobierno desde el principio es que las actividades van a irse reactivando en función del riesgo, de las condiciones locales de cada escuela y de la actividad epidémica de la zona", reiteró el experto.Así, no será la misma epidemia en la Ciudad de México a finales de agosto, que en Baja California Sur o en el Bajío, dónde todavía no se ha registrado el incremento que sí tienen los otros dos estados mencionados, "tal vez el Bajío puede regresar a clases en agosto, pero va a tener que cerrar en octubre", cuando les llegue el incremento, explicó el vocero de la UNAM.Sin embargo, la discusión en torno al regreso a clases presenciales de los infantes y los menores de 18 años (que no están aún contemplados para la vacunación) está sobre la mesa."El daño provocado por el cierre de las escuelas puede ser mayor que el que puede causar COVID-19 en ese grupo de edad. Hay muchos otros indicadores que se han trastocado, el rendimiento escolar, desde luego, pero también dinámica familiar, obesidad infantil, sedentarismo, violencia intradomiciliaria, abuso, deserción, mil cosas que tiene como consecuencia el encierro", concluyó.

