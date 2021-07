https://mundo.sputniknews.com/20210730/importante-lider-politico-de-haiti-podria-presentarse-a-elecciones-presidenciales-1114661251.html

Importante líder político de Haití podría presentarse a elecciones presidenciales

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Uno de los principales líderes opositores de Haití, el izquierdista Jean Charles Moïse , podría presentarse a los próximos comicios... 30.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

haití

elecciones

Jean Charles quedó tercero en las justas electorales de 2015 y 2016, en las cuales ganó el asesinado gobernante, en medio de denuncias de fraude, corrupción y sufragios anulados.Con una amplia base en el Norte, departamento por el que fue senador seis años, formó parte del ala dura de la oposición junto a plataformas centristas como el Sector Democrático y Popular o el partido Fanmi Lavalas (izquierda).Jean Charles rechazó en repetidas ocasiones presentarse a elecciones mientras Moïse estuviera en el poder y amenazó con bloquear el polémico referendo constitucional previsto para mediados de septiembre.Ahora se desmarcó de la transición larga propuesta por sus pares y abogó por elecciones antes de fin de año para encaminar al país en la senda del desarrollo.Su nueva postura revela grietas en la oposición que en los últimos años no pudo formar un frente común contra el Gobierno, y tres semanas después del magnicidio aún no llegaron a un acuerdo sobre cómo debe ser conducido el país.El exparlamentario solicitó al nuevo gabinete encabezado por el neurocirujano Ariel Henry, reformar el sistema electoral, revisar la lista de votantes y redefinir el proceso para garantizar la participación de todos los ciudadanos.Otra sorpresa en las próximas elecciones que aún no están programadas, es la posible participación de la viuda del exjefe de Estado, Martine Étiene, como sugirió a la prensa.Mientras las fuerzas políticas y sociales luchan por alcanzar un consenso y apelan a un Gobierno de transición, el primer ministro Henry se reúne con diversos sectores como empresarios y religiosos en aras de lanzar un diálogo nacional, e insiste en que las elecciones, la democracia y el estado de derecho son innegociables.

haití

