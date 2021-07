https://mundo.sputniknews.com/20210730/gobierno-de-mexico-descarta-que-calificacion-de-pemex-impacte-en-deuda-soberana-1114627519.html

Gobierno de México descarta que calificación de Pemex impacte en deuda soberana

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México considera que la rebaja a la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunciada por la... 30.07.2021, Sputnik Mundo

"Si bien el desempeño de la empresa probablemente pudiera tener algún efecto indirecto en las finanzas públicas, en este momento considerando el modelo que tiene la calificadora y la información que hemos analizado, no prevemos una acción sobre la calificación crediticia del Gobierno federal", dijo el subsecretario federal de Hacienda, Gabriel Yorio al presentar un balance financiero nacional.La calificadora de riesgo crediticio degradó la nota de la endeudada petrolera estatal a Ba3, con perspectiva negativa por parte de Moody's.Pemex ya perdió el "grado de inversión" desde 2020, que México preserva, pero la nueva calificación está a un escalón de ser considerada "altamente especulativa".El director general de Pemex, Octavio Romero, dijo el 20 de julio que Moody's hizo "un juicio sumario y nos avergüenza esta actitud de una calificadora".En su réplica al director de la petrolera, la vicepresidenta de Finanzas Corporativas de la calificadora, Nymia Almeida, señaló que "Pemex sigue sin capacidad de generar por sí misma los recursos para pagar sus obligaciones financieras y seguir operando".Romero presentó esta semana utilidades modestas por unos 718 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, primera vez que la petrolera no reporta pérdidas desde diciembre de 2018.Sin embargo, también reporta que su deuda creció a 115.000 millones de dólares, siendo la petrolera más endeudada en los mercados financieros.Planes financierosEl subsecretario de Hacienda -que ejerce como titular hasta que Rogelio Ramírez de la O sea ratificado por el Congreso, tras la salida de Arturo Herrera que será postulado a directivo del banco central- explicó a periodistas que trabajará con Pemex para encontrar la mejor forma para reforzar su posición financiera, que no afectaría el crédito nacional.El funcionario dijo que la baja calificación de Pemex no impactó en el precio, ni en los rendimientos de los bonos soberanos mexicanos."En algunas otras calificadoras, la empresa Pemex, recibe la calificación soberana, en el caso de Moody's hay una evaluación específica sobre la empresa", subrayó el responsable de las finanzas públicas nacionales.Agregó que los mercados no reaccionaron negativamente a la baja de la calificación de la maypor empresa nacional.La directora de análisis económico financiero del privado Banco Base, Gabriela Siller, comentó que "Pemex perdió el grado de inversión desde 2020 y está a un escalón, con dos de las calificadoras, de ser considerada altamente especulativa".La analista con sede en el polo industrial de Monterrey (norte) dijo en un análisis para sus clientes en los mercados, al que tuvo acceso Sputnik, que las calificaciones de Pemex "implican una alta probabilidad de incumplimiento".Moody's estima que la empresa no cuenta con capital suficiente para pagar sus obligaciones, depende del apoyo del Gobierno, y el negocio de refinación al que ha apostado traerá más pérdidas que ganancias.Ese cuadro se complica más ante los elevados niveles de vencimientos de deuda que la petrolera enfrentará en los próximos años.

