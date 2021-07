https://mundo.sputniknews.com/20210730/el-presidente-de-peru-nombra-gabinete-ministerial-en-accidentada-ceremonia-1114629736.html

El presidente de Perú nombra el Gabinete Ministerial en accidentada ceremonia

El presidente de Perú nombra el Gabinete Ministerial en accidentada ceremonia

LIMA (Sputnik) — En una accidentada ceremonia, el flamante presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó juramento a su Gabinete Ministerial, el primero de su... 30.07.2021

"Ahora. El presidente Pedro Castillo toma juramento al nuevo Gabinete Ministerial", indicó la Presidencia a través de su cuenta en Twitter.Originalmente programada para las 20.00 hora local (1.00 GMT), la ceremonia empezó 2 horas y media después de lo acordado y sin presencia de la prensa, salvo la televisora estatal TV Perú.De los 18 ministros que debían juramentar para dirigir sendas carteras, no llegaron a juramentar los titulares de Justicia y de Economía, una de las carteras que genera mayor expectativa dentro de la grave crisis causada por la pandemia.Asimismo, salvo la vicepresidenta, Dina Boluarte, que juramentó como ministra de Desarrollo, y el titular de Salud, Hernando Cevallos, que ejerció de asesor en asuntos sanitarios de Castillo durante la campaña electoral, ninguno de los otros nombrados es conocido por la opinión pública.En la mañana del 29 de julio, el flamante jefe de Estado nombró como su primer ministro al congresista, Guido Bellido, militante del partido de gobierno Perú Libre (izquierda).El nombramiento fue duramente criticado por sectores ciudadanos y políticos pues el primer ministro es investigado por la fiscalía por el presunto delito de apología al terrorismo, al haber manifestado opiniones favorables a la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso.Asimismo, Bellido es sospechoso de integrar una mafia dedicada a otorgar ilícitamente y bajo sobornos licencias de conducir; esta mafia, identificada por la fiscalía como Los Dinámicos del Centro, se habría dedicado a conseguir dinero para pagar la caución de Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre, y sobre quien pesa una condena por corrupción.Antes de la ceremonia de juramentación del Gabinete Ministerial, Pedro Francke, asesor de Castillo en materia económica y voceado para ocupar la cartera de Economía, dejó la sede del Teatro Nacional en Lima, donde se desarrolló la ceremonia.Asimismo, el abogado Anibal Torres, asesor legal de Castillo, abandonó el acto; tanto Francke como Torres no dieron mayores declaraciones a la prensa, aunque se presume que declinaron de formar parte del Gabinete por las fuertes resistencias que ha generado el nombramiento del primer ministro Bellido.Luego de la ceremonia, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre las razones que han impedido el nombramiento y juramentación de los ministros de Economía y de Justicia.Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú el 28 de julio para el periodo 2021-2026.

