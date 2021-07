https://mundo.sputniknews.com/20210730/einstein-tenia-razon-detectan-por-primera-vez-luz-detras-de-un-agujero-negro--1114660965.html

¡Einstein tenía razón! Detectan por primera vez luz detrás de un agujero negro

¡Einstein tenía razón! Detectan por primera vez luz detrás de un agujero negro

El fenómeno tuvo lugar en un agujero negro supermasivo situado en el centro de la galaxia, a 800 millones de años luz de la Tierra. 30.07.2021, Sputnik Mundo

Se trata de la primera observación directa de la luz que sale de detrás de un agujero negro. Este fenómeno había sido predicho por la teoría de la relatividad general de Einstein en 1915, pero hasta ahora no se había confirmado.El astrofísico de la Universidad de Stanford Dan Wilkins hizo el descubrimiento al observar los rayos X que expulsa un agujero negro supermasivo y observó unas extrañas llamaradas, que resultaron ser los reflejos de la parte posterior del agujero."Cualquier luz que entra en ese agujero negro no sale, por lo que no deberíamos poder ver nada que esté detrás del agujero negro. La razón por la que podemos ver eso es porque ese agujero negro está deformando el espacio, doblando la luz y retorciendo los campos magnéticos alrededor de sí mismo", explicó Wilkins en un comunicado.El fenómeno, publicado en la revista Nature, fue registrado con telescopios que pudieron visualizar los destellos brillantes de rayos X y posteriormente otros destellos menos brillantes de diferentes "colores".El coautor del hallazgo, Roger Blandford, recordó que los astrofísicos comenzaron a especular sobre el posible comportamiento del campo magnético cerca de un agujero negro hace 50 años y ahora han conseguido ver en acción la teoría de la relatividad general de Einstein.

