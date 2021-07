https://mundo.sputniknews.com/20210730/de-comaneci-a-biles-luces-y-sombras-de-la-gimnasia-artistica-1114659470.html

De Comaneci a Biles: luces y sombras de la gimnasia artística

Es una de las disciplinas más populares de los Juegos Olímpicos y de las más entretenidas de ver. Pero también puede ser de las más sacrificadas.

2021-07-30T22:10+0000

A sus tres años, la venezolana Jessica López comenzó a practicar gimnasia artística, deporte que siempre le encantó por la posibilidad de hacer amigas, fijarse metas y aprender a caerse y levantarse en el deporte y en la vida. La disciplina, el trabajo en equipo y la constancia son valores que le enseñó la gimnasia.Sus primeros Juegos Olímpicos fueron los de Pekín 2008. Sus mejores resultados los obtuvo en los de Río de Janeiro 2016, donde logró el puesto siete en el all around y quedó sexta en las barras asimétricas. A sus 35 años, no pudo participar en Tokio 2020 debido a una lesión.Sobre lo sucedido con la gimnasta estadounidense Simone Biles —que se retiró de la competencia para cuidar su salud mental— López contó cómo ella lidia con la presión, y cómo las redes sociales han intensificado este problema. También se refirió a su encuentro con la estrella de la gimnasia artística, la rumana Nadia Comaneci.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

