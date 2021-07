https://mundo.sputniknews.com/20210730/ciencia-o-propaganda-eeuu-insiste-en-volver-a-investigar-en-china-el-origen-del-coronavirus-1114650955.html

¿Ciencia o propaganda?: EEUU insiste en volver a investigar en China el origen del coronavirus

¿Ciencia o propaganda?: EEUU insiste en volver a investigar en China el origen del coronavirus

EEUU insiste en que la Organización Mundial de la Salud [OMS] realice en China una segunda investigación sobre el origen del coronavirus, mientras Pfizer... 30.07.2021

¿Ciencia o propaganda?: EEUU insiste en volver a investigar en China el origen del coronavirus

Coronavirus: el origenLa insistencia de EEUU de volver a investigar el origen del coronavirus, tiene lugar luego de que en marzo de este año la OMS concluyera que el escenario más probable que generó la pandemia del coronavirus fue la transmisión del virus desde murciélagos a otro animal y posteriormente a los humanos.El informe de ese estudio, realizado por un equipo de expertos de Estados Unidos, Australia, Rusia, Alemania, Japón, Reino Unido, Países Bajos, Catar y Vietnam, también concluye que es "extremadamente improbable" que el SARS-CoV-2 se originara en un laboratorio, como sugirieron algunos desde Estados Unidos.El portavoz de la Misión China ante la Unión Europea indicó que su país se opone a cualquier intento de manipular el estudio sobre los orígenes del coronavirus y ha instado "a no utilizar este tema como chivo expiatorio", a la vez que ha pedido "adoptar una actitud verdaderamente responsable y científica".A juicio del presidente del Consejo Hispano Chino "One Belt, One Road", Fernando Moragón, el interés "no es científico o médico, sino propagandístico"."No olvidemos que la estrategia que eligió Estados Unidos en su guerra híbrida contra China fue demonizar a China como el culpable del coronavirus, por eso miembros de la administración estadounidense, tanto de Trump como de Biden, han dicho que es el virus de China, el virus de Wuhan, que les escapó de un laboratorio, que si está modificado. Todo ese tipo de cosas. La cuestión es que al final lo que estamos viendo es una estrategia de propaganda antichina, básicamente para culpar a China y que las poblaciones de los países occidentales señalen a China como el malo de la película", opina Moragón.China también ha urgido a Estados Unidos que deje de "demonizarle" y de considerarlo "un enemigo imaginario". Para Moragón están claras las razones por las que EEUU ve al gigante asiático como un enemigo."Porque EEUU ve a China como la potencia hegemónica mundial en 15 años y, claro, el problema está en que Estados Unidos como potencia hegemónica mundial actual no quiere que eso suceda, quiere seguir manteniéndose en el poder en solitario y por eso está dispuesto a hacer todo lo que haga falta contra China, incluyendo la guerra convencional. No olvidemos que el gobierno estadounidense es capaz de todo, porque nos lo han demostrado, desde tirar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki a agentes químicos y biológicos como el agente naranja, o lo que hicieron en Vietnam. Hay que tener mucho cuidado. Actualmente tenemos muchos problemas ecológicos, económicos, el coronavirus, pero el principal problema que tiene el mundo es Estados Unidos, que es capaz de todo", señala Moragón."EEUU se ve derrotado en todos los frentes"El martes 27 de julio, mientras Rusia se convertía en el primer país del mundo en presentar ante el comité especial la ONU, un proyecto de convención universal sobre la lucha contra los delitos relacionados con la información, el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, declaraba que Moscú, mediante ciberataques, ya está interfiriendo en las elecciones legislativas de medio mandato que tendrán lugar en 2022.Entonces Biden, quien esta semana confundió a Trump con Obama, disparó: "Creo que es probable que terminemos en una guerra, una guerra con tiros de verdad […] Va a ser una consecuencia de los ataques informáticos, de grandes consecuencias".Para el analista internacional Eduardo Luque, cualquier dirigente político debería guardarse de hacer este tipo de declaraciones a la ligera: "Solamente gente que tiene un nivel intelectual bajo, y un conocimiento muy pobre de la realidad, es capaz de hacer semejantes afirmaciones contra países que están armados con armas de destrucción masiva de forma importante".Pfizer recomienda tercera dosis de su fármaco: ¿salud o negocio?La farmacéutica estadounidense Pfizer hizo un anuncio que dio pie a una polémica que abarca, tanto a la comunidad científica, como a las estructuras administrativas al más alto nivel: insta a la inoculación de una tercera dosis con su fármaco contra el coronavirus. Pfizer lo justificó en que el poder de su vacuna de dos dosis contra la COVID-19 disminuye ligeramente con el tiempo, sin embargo ofrece una protección sólida y duradera contra las complicaciones graves.The New York Times publicó un artículo sobre el tema en el que indica que los funcionarios federales de la salud de EEUU han dicho que los refuerzos para la población general son innecesarios. Y los expertos cuestionan si las personas vacunadas deberían recibir más dosis cuando todavía hay tantas personas que no se han inmunizado. "En este momento no hay suficiente evidencia para respaldar que ese sea el mejor uso de los recursos", dijo Natalie Dean, bioestadística de la Universidad Emory en Atlanta, citada por el NYT.El propio presidente, Joe Biden, se pronunció sobre el tema: "Ningún estadounidense necesita ahora la vacuna de refuerzo, pero si los científicos dicen que ese refuerzo es necesario, es posible que se necesite más adelante, la ciencia no lo ha dictado todavía". Además, de momento, ni la Agencia Europea del Medicamento, ni la Organización Mundial de la Salud, respaldan esta versión.Pfizer ha presentado a sus inversores su primer estudio –junto a los resultados financieros trimestrales– sobre el impacto de una tercera dosis de sus profilaxis en la variante Delta originada en la India –que ya es dominante en la mayoría de los países occidentales–, y que según los expertos es mucho más contagiosa y tiene un mayor escape vacunal que sus antecesoras.EEUU condena nueva escalada armenio-azerí: ¿lágrimas de cocodrilo?La mediación de Rusia ha vuelto a sofocar una nueva escalada entre Armenia y Azerbaiyán que reanudaron sus enfrentamientos en la zona fronteriza en la noche del 28 de julio, y que se cobraron la vida de tres militares armenios, al tiempo que cinco resultaron heridos. Ambos países denunciaron el uso de lanzagranadas y morteros.Mientras tanto, persiste el riesgo de una mayor escalada de tensiones en la región, tal y como expresaron desde la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva [OTSC], que agrupa a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Para evitar ese escenario, el primer ministro en funciones de Armenia, Nikol Pashinián, se pronunció a favor de desplegar militares rusos en sectores no delimitados de la frontera armenia con Azerbaiyán. Algo que, según sus palabras, permitiría evitar el riesgo de enfrentamientos armados.Al comentarlo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que "Rusia continúa sus contactos con Ereván y Bakú para garantizar la plena aplicación de los acuerdos trilaterales". Respecto a la postura de Azerbaiyán, a juzgar por las palabras de sus dirigentes, el país está dispuesto a iniciar negociaciones bilaterales sobre la demarcación y la delimitación de la frontera. El ministro de Exteriores de Azerbaiyán afirmó recientemente que Bakú invitó a Ereván a a iniciar negociaciones sobre el asunto y "espera una reacción positiva de Armenia".En tanto, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, manifestó: "Llamamos a Armenia y Azerbaiyán a respetar sus compromisos relativos al cese de fuego y a tomar medidas inmediatas para desescalar la situación". Unas palabras que, en opinión del especialista en asuntos de Oriente Medio Adrián Lomlomdjian, presidente de la Unión Cultural Armenia con sede en Argentina, no reflejan la verdadera postura de EEUU. En declaraciones a Octavo Mandamiento, se mostró convencido de que a Washnigton sí le interesa la inestabilidad en ese territorio, dado su sensibilidad para la seguridad de su rival como es Rusia.Rusia rinde homenaje a su gran amigo Hugo ChávezEsta semana en todos los continentes se rindieron homenajes a Hugo Chávez, uno de los líderes más carismáticos del siglo XXI, en ocasión del 67 aniversario de su nacimiento. Es recordado también con gran cariño en Rusia, donde el excelente estado de las relaciones entre Moscú y Caracas es parte del legado del comandante.En entrevista con Sputnik, el director general del Centro Chávez en Rusia, Egor Lidovskoy, manifestó que "es difícil sobreestimar el papel" del expresidente venezolano "en el desarrollo de las relaciones bilaterales".Resaltó la coincidencia de Hugo Chávez y el presidente ruso, Vladímir Putin, en la visión de la necesidad de un mundo multipolar, donde las partes siempre se apoyaron mutuamente –y siguen haciéndolo–. Indicó, en este contexto, la cooperación militar, gracias a lo cual "las mejores armas del mundo, las rusas, están en servicio de los venezolanos".Señaló además que es gracias a Chávez que tantos rusos descubrieron "lo hermosa, grande, y valiente que es Venezuela". "En Rusia, todo el mundo ama mucho a Chávez, que es un amor hacia el padre, el hermano", concluyó Lidovskoy.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

