Así afectó la crisis demográfica al mercado de valores de China

Así afectó la crisis demográfica al mercado de valores de China

Esta semana el mercado de valores chino cayó con una velocidad ocurrida solo en 2008, la fase aguda de la crisis económica mundial.

economía

mercado de valores

china

El sector de la educación privada es el que más ha sufrido, pero el endurecimiento de la regulación puede ser un intento de China de responder a los desafíos demográficos. Otro desafío al que se enfrentan China y otras grandes economías es la monopolización de los gigantes de Internet.La venta masiva de acciones chinas comenzó el viernes pasado, 23 de julio, en medio de los rumores de un próximo endurecimiento regulatorio. Durante el fin de semana, estos rumores se confirmaron y la caída se intensificó. Para el martes del 27 de julio, los índices bursátiles chinos perdían un 8-15% cada uno, mientras que los gigantes tecnológicos Baidu y Alibaba en Hong Kong caían un 6-8%. La plataforma educativa más desafortunada era New Oriental Education & Technology: sus valores han perdido casi el 90% del valor. Según Bloomberg, las acciones de Hong Kong y China continental han perdido alrededor de 1,5 billones de dólares en valor de mercado en tres días de caída del mercado.¿Qué sucedió? Las autoridades chinas han anunciado que los servicios educativos privados deberían funcionar sin ánimo de lucro. También se ven privados de la capacidad de recaudar fondos de inversores extranjeros a través de OPI. Al mismo tiempo, hay un auge de los servicios educativos pagados en China, incluida la educación en línea a través de varias plataformas comerciales. "Este es un duro golpe para el sector de la educación, que se estimó en 100.000 millones de dólares, y las altas tasas de crecimiento fueron proporcionadas por la demanda de educación a distancia y el crecimiento de los ingresos de la población", explica el experto ruso de Gazprombank, Evgueni Grankin.Los compradores de acciones de empresas educativas chinas fueron las principales víctimas. Pero a largo plazo, el mercado chino es atractivo para el inversor.Además, las autoridades chinas han endurecido los requisitos para los servicios de entrega de alimentos. Ahora están obligados a mejorar las condiciones de trabajo, aumentar los salarios y proporcionar un seguro a los empleados. Como resultado, las acciones de la empresa de entrega de alimentos más grande, Meituan, cayeron inmediatamente un 14% debido a un posible gran aumento de los costos.Además, el principal regulador del sector tecnológico de China ordenó a los gigantes de Internet del país que corrigieran las prácticas anticompetitivas y las amenazas a la seguridad de los datos. La ola de negatividad hacia las TI por parte de los reguladores comenzó en 2020 con la cancelación de la oferta pública de Ant Group (subsidiaria de Alibaba), pero desde entonces se ha trasladado a otras grandes empresas de tecnología. A fines del año pasado, Alibaba fue acusada de violar las leyes antimonopolio de China y recibió una multa por facturación de casi 2.800 millones de dólares.Al mismo tiempo, a partir del 28 de julio, el mercado chino comenzó a recuperarse. El crecimiento de los índices se debe a los informes de que los reguladores chinos han prometido cambiar la regulación de forma más gradual en el futuro, teniendo en cuenta la volatilidad potencial en los mercados financieros.La rápida respuesta de Pekín puede tener motivos bastante racionales. "El enfoque más estricto del sector de la educación se debe al deseo de Pekín de contener el crecimiento del gasto en educación. El costo de la educación aumenta enormemente los gastos familiares de criar hijos, y si este sector no tiene fines de lucro, entonces el gasto en niños disminuirá, lo que estimula la tasa de natalidad", explica Grankin. La población de China está envejeciendo, y esto hace que sus problemas demográficos estén relacionados con los países desarrollados. Además, la situación demográfica en China se ve agravada por el control de la natalidad de larga data, que solo se levantó recientemente.Los expertos coinciden en que no habrá consecuencias globales graves del colapso ocurrido.

china

