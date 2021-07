https://mundo.sputniknews.com/20210729/una-avalancha-de-problemas-de-salud-la-amenaza-latente-para-america-latina-y-el-caribe-1114615603.html

Una "avalancha de problemas de salud": la amenaza latente para América Latina y el Caribe

Una "avalancha de problemas de salud": la amenaza latente para América Latina y el Caribe

La Organización Panamericana de Salud (OPS) advirtió que la propagación del coronavirus en la región ha hecho que se interrumpan los servicios de salud... 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T18:54+0000

2021-07-29T18:54+0000

2021-07-29T18:54+0000

américa latina

pandemia de coronavirus

organización panamericana de la salud (ops)

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108734/75/1087347582_0:711:2048:1863_1920x0_80_0_0_3bb2277a1504a14e6a1c2e910d3c9ee4.jpg

Agregó que la OPS está ayudando a las naciones a "ajustar y repensar cómo se presta la atención esencial en el primer nivel".Según los datos de la OPS, son más de 300.000, sobre todo en México y Brasil, los niños que no han recibido vacunas de rutina y a quienes se los ha dejado vulnerables a infecciones mortales que son prevenibles.De acuerdo con una reciente encuesta realizada por la OPS, el 97% de los países y territorios de la región informó sobre interrupciones de servicios de salud esenciales debido a la pandemia."En poco tiempo, el COVID-19 no será la única crisis sanitaria que demande la atención de los países", advirtió Etienne a tiempo de recomendar la búsqueda de alternativas para no interrumpir los servicios de salud esenciales aún en tiempos de pandemia.La directora de la organización concluyó recomendando a los países a invertir en contratación y capacitación de personal para el sector de salud porque son vitales para prestar una atención segura.

https://mundo.sputniknews.com/20210728/pandemia-golpe-a-la-clase-media-de-america-latina-y-el-caribe-1114583008.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemia de coronavirus, organización panamericana de la salud (ops), salud