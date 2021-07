https://mundo.sputniknews.com/20210729/un-mono-con-una-granada-que-pasaria-si-ucrania-hubiera-preservado-su-arsenal-nuclear-1114605808.html

Un "mono con una granada": ¿qué pasaría si Ucrania hubiera preservado su arsenal nuclear?

Un "mono con una granada": ¿qué pasaría si Ucrania hubiera preservado su arsenal nuclear?

Ucrania heredó su arsenal nuclear de la URSS tras su disolución, pero luego renunció a él. Sin embargo, después de los eventos en Crimea y Donbás en 2014 en...

La historia de la entrega del arsenal nuclear ucraniano en 1994 se ha convertido en uno de los temas principales para los políticos en Kiev desde que tuvieron lugar los acontecimientos de 2014. La idea 'mainstream' en la Ucrania de hoy es que Rusia es su enemigo y al usar esta aseveración llegan a la conclusión de que Moscú no se habría atrevido a reincorporar Crimea si Kiev hubiera tenido armas nucleares en 2014. Pero esto no es cierto.Los políticos ucranianos hacen este tipo de declaraciones con mucha frecuencia. El 29 de julio el diputado David Arajamia, del partido gobernante Servidor del Pueblo, declaró que renunciar a las armas atómicas fue un error fatal para Kiev. Según el parlamentario, si Ucrania tuviera el estatus nuclear, la retórica de los demás países sería diferente."Podríamos chantajear al mundo entero y nos darían dinero para realizar las obras de mantenimiento [de las armas nucleares] como pasa en otros países", subrayó Arajamia.El político no es el primero en hacer este tipo de declaraciones, pero hay también quienes defienden la decisión de renunciar a las armas nucleares. El primer presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, dijo que su país se parecería a un "mono con una granada" si hubiera preservado dicho armamento.Pero ¿cómo se hizo Kiev con su arsenal atómico en primer lugar?Las ventajas de renunciar al arsenal nuclearTras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania pasó a tener el tercer arsenal nuclear más grande del planeta. Por varias razones, sobre todo, económicas, Kiev renunció a sus armas nucleares. El 5 de diciembre los dirigentes de Rusia, Ucrania, EEUU y el Reino Unido firmaron el Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad.Kiev se comprometió a retirar las armas nucleares de su territorio a cambio del compromiso de los demás países firmantes de respetar la soberanía de Ucrania. A Rusia a veces le acusan de violar dicho memorándum en 2014: en Ucrania usan este pretexto para volver a plantear la necesidad de hacerse con su propio arsenal nuclear.Sin embargo, es incorrecto decir que Moscú violó el documento ya que, tras el golpe de Estado, en Ucrania se formó un vacío de poder y surgió un verdadero riesgo para una parte de la población que no apoyó la toma de poder violenta en Kiev. Rusia no tuvo otra opción que actuar conforme las condiciones que se formaron para aquel entonces.Durante el breve período que Ucrania tuvo un arsenal atómico, Kiev efectivamente no ejercía el control sobre él. Tras la disolución de la URSS el control siguió en manos de Moscú. Según Kravchuk, las autoridades ucranianas estaban al tanto de que unas 1.200 ojivas estaban en su territorio.El primer mandatario ucraniano también puso de relieve que mantener 175 silos en disponibilidad operacional le costaría a Kiev unos 300.000 millones de dólares a la tasa de cambio actual. Ucrania en realidad no tuvo más opción que renunciar a su arsenal. Las ventajas de esta decisión evidentemente pesaban más que las ventajas de preservarlo.Riesgos colateralesSi Ucrania hubiese preservado su arsenal nuclear en 1994 e incluso si de alguna manera se hubiera hecho con el control sobre él, para Kiev hubiese sido extremadamente difícil mantenerlo en el estado de disponibilidad operacional porque esto conlleva gastos considerables.La economía de Ucrania ha estado en un estado deplorable desde la disolución de la URSS, así que simplemente no sería capaz de realizar las obras necesarias en sus silos y con sus ojivas. Al contrario de lo que se piensa hoy, nadie le pagaría a Ucrania para que mantenga la estabilidad de sus armas atómicas.Es más probable que otros países en cierta etapa hubieran persuadido a Ucrania para que renunciase a su arsenal mediante la presión sobre su Gobierno. Kiev no hubiese tenido la voluntad política suficiente para resistir a la presión extranjera. En cierta etapa hubiese sucumbido ante las insistencias de otros actores políticos.Lo más curioso es que la renuncia de Ucrania a sus armas nucleares no le interesa tanto a Rusia como a EEUU y otros países occidentales.En ciertas etapas de su existencia Ucrania estuvo cerca de ser considerado un Estado fallido. Así que si Kiev poseyera armas nucleares, esto sería un dolor de cabeza no solo para sus vecinos, sino para toda la comunidad internacional.¿Podría Ucrania atacar a Rusia con armas nucleares?Una parte del arsenal nuclear o la tecnología de producción de armas atómicas podrían acabar en manos equivocadas. Es incluso posible que algunos grupos radicales o terroristas se hicieran con algún tipo de arma de destrucción masiva.En ese sentido, la posesión de armas nucleares por parte de Ucrania podría convertirse en un peligro inminente para el mundo.La hipótesis de que Rusia no habría tomado acción en Crimea en 2014 si Ucrania hubiese tenido dicho armamento es errónea. Teniendo en cuenta que en Kiev en aquel entonces efectivamente había un vacío de poder y de todas formas el país eslavo no sería capaz de usar su arsenal contra Rusia. Tampoco se hubiese atrevido a hacerlo porque hubiese recibido una respuesta simétrica.Además, esta sería una decisión miope ya que cualquier ataque nuclear contra las principales ciudades principales de la parte europea de Rusia hubiese afectado a la propia Ucrania, dada su cercanía geográfica.Esto hubiese resultado en un Chernóbil de mayor magnitud para ambos países y Kiev seguramente preferiría evitar una nueva catástrofe nuclear en su territorio. Entonces, de cualquier forma Moscú hubiese actuado en Crimea en 2014.En resumidas cuentas, incluso si el Estado ucraniano poseyera armas nucleares —lo que sería muy improbable dada la presión que se ejercería sobre él—, Kiev no es Pyongyang y no tiene una experiencia necesaria ni condiciones favorables para poder chantajear a la comunidad internacional. La renuncia ucraniana a las armas atómicas le ahorró al mundo una gran cantidad de problemas.

ucrania

2021

