https://mundo.sputniknews.com/20210729/moscu-preocupada-por-el-riesgo-de-fortalecimiento-de-isis-en-afganistan-1114594203.html

Moscú, preocupada por el riesgo de fortalecimiento de ISIS en Afganistán

Moscú, preocupada por el riesgo de fortalecimiento de ISIS en Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está preocupada por la posibilidad de que el grupo terrorista ISIS (Estado Islámico, proscrito en Rusia) aproveche la situación actual... 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T09:59+0000

2021-07-29T09:59+0000

2021-07-29T10:57+0000

oriente medio

rusia

isis

internacional

afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108191/61/1081916134_0:408:6017:3792_1920x0_80_0_0_07173222f37bd2ae1281356f7a96e9dc.jpg

"Nos preocupa la posibilidad de que ISIS y otros grupos terroristas internacionales similares aprovechen el caos surgido para fortalecer sus posiciones en el norte de Afganistán, afectando la seguridad y la estabilidad de los países de Asia Central", dijo a Sputnik el también director del II Departamento de Asia de la Cancillería rusa.Además, Kabúlov señaló que el diálogo de Rusia y EEUU sobre Afganistán se desarrolla de manera positiva.Kabúlov informó que la semana que viene en Doha tendrá lugar la reunión de Rusia, EEUU, China y Pakistán sobre Afganistán.El enviado ruso puso en tela de juicio la posibilidad de que China reemplace a EEUU en Afganistán."No comparto este punto de vista", dijo al indicar que no hay fundamento alguno para suponer que China planee enviar su contingente a Afganistán.A la vez no descartó que Turquía participe en las negociaciones de paz sobre Afganistán.Kabúlov apuntó que los intentos de Ankara de organizar una conferencia internacional sobre Afganistán aún no surtieron efecto.Estambul debía acoger una conferencia sobre Afganistán entre el 24 de abril y el 4 de mayo, pero el evento se postergó tras la negativa de los talibanes de participar en el foro.El movimiento talibán declaró entonces que no asistiría a conferencia alguna hasta que todas las tropas extranjeras se retiren de Afganistán.Kabúlov también indicó que suscita dudas la disposición a negociar para llegar a un acuerdo tanto de los talibanes (movimiento terrorista prohibido en Rusia) como de las autoridades de Kabul.El enviado especial estimó a la vez como poco probable que los talibanes consigan hacerse con el control de todo Afganistán pero reconoció que Rusia "está preparada para todos los guiones".Subrayó que "no hay duda de que los talibanes controlan más de la mitad" de Afganistán.La crisis actual que vive Afganistán no provocará un aumento drástico del narcotráfico desde ese país, estimó Kabúlov."No creo que haya una escalada, dado que el nivel del narcotráfico procedente de Afganistán es estable", dijo.Kabúlov explicó que el volumen y la intensidad del tráfico de opiáceos desde Afganistán "dependen de la coyuntura del mercado negro de drogas controlado por redes criminales internacionales" que, a su juicio, no están interesados en un narcotráfico fuera de control.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, ISIS, ambas organizaciones prohibidas en Rusia.La inestabilidad va en aumento teniendo de telón de fondo la promesa de la Administración de EEUU de retirar las tropas extranjeras del territorio afgano para el 11 de septiembre de 2021.

https://mundo.sputniknews.com/20210724/un-pastel-en-capas-de-terrorismo-un-experto-expone-la-historia-de-vinculos-entre-isis-y-eeuu-1114454472.html

https://mundo.sputniknews.com/20210728/rusia-sugiere-a-eeuu-que-limpie-sus-huellas-en-irak-libia-afganistan-y-siria-1114574560.html

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, rusia, isis, afganistán