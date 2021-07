https://mundo.sputniknews.com/20210729/ministerio-de-salud-de-brasil-descarta-por-el-momento-comprar-vacunas-sputnik-v-1114625055.html

Ministerio de Salud de Brasil descarta por el momento comprar vacunas Sputnik V

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, aseguró que planea cancelar el acuerdo inicial de compra de la vacuna rusa Sputnik... 29.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

sputnik v (vacuna)

brasil

Según el ministro, eso puede ser alterado en caso de que la vacuna rusa "obtenga autorización de uso definitivo o de emergencia por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) en el futuro", según recogen medios como Istoé.Queiroga afirmó en rueda de prensa que la vacuna Sputnik V aún no cuenta con la luz verde de la Anvisa y que de momento el país ya tiene suficientes inmunizantes para proteger a su población pues se están usando las vacunas de Sinovac, Astrazeneca, Pfizer y Janssen.La cancelación de la compra por parte del Ministerio de Salud no afecta al acuerdo entre los gobernadores de varios estados del país y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (RDIF) para importar la Sputnik V, aunque de momento no han llegado embarques.El ministro de Salud también afirmó que cancelará el contrato de compra de las vacunas indias Covaxin, desarrolladas por el laboratorio Bharat Biotech, porque tampoco tienen el aval de la Anvisa y ya no son tan necesarias.Estas vacunas están en el centro de un escándalo por presuntas irregularidades en el contrato de compra entre el Ministerio de Salud y la farmacéutica Precisa, representante de Bharat Biotech en Brasil.El 27 de julio, la Anvisa ya suspendió cautelarmente la importación de las vacunas Covaxin, que había sido autorizada de forma temporal bajo condiciones estrictas a principios de junio.

brasil

sputnik v (vacuna), brasil