México liberará a presos torturados y a quienes hayan pasado 10 años sin sentencia

México liberará a presos torturados y a quienes hayan pasado 10 años sin sentencia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que firmará un decreto para liberar a los internos en cárceles... 29.07.2021

"Todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul va a ser liberado", dijo el mandatario en conferencia de prensa.También serán liberados los presos en cárceles federales "que en 10 años no hayan sido sentenciados" por delitos graves o "de sangre", los "adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del fuero federal que no hayan cometido delitos graves", y los "adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas" que no hayan cometido delitos de sangre, agregó López Obrador.El Protocolo de Estambul, aprobado por la Organización de Naciones Unidas en 1999, es un conjunto de directrices internacionales para médicos y abogados para determinar si una persona ha sido torturada.

