Las consecuencias de privatizar la mayor empresa eléctrica de América Latina

Las consecuencias de privatizar la mayor empresa eléctrica de América Latina

En conversación con Sputnik Brasil, José Antonio Feijó de Melo, ex jefe de gabinete de la Presidencia de la Compañía Hidroeléctrica de San Francisco (CHESF) —una subsidiaria de Eletrobras—, consideró que la privatización de Eletrobras es un gran equívoco. Para el especialista, Brasil, un país que tiene una gran capacidad hidroeléctrica, está cediendo el control de su sector eléctrico.Para comparar, el analista menciona que grandes naciones capitalistas con alto poder de generación de energía hidroeléctrica, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Suecia y Noruega, conservan este sector bajo control estatal."En Estados Unidos, las grandes hidroeléctricas ni siquiera son parte de la maquinaria pública, es el Ejército el que las controla. Y Brasil está renunciando a eso", lamenta.La energía eléctrica en BrasilPara Feijó de Melo, los problemas que enfrenta el sector eléctrico brasileño comenzaron durante la Administración de Fernando Henrique Cardoso, quien estuvo al mando del país entre 1995 y 2002. El entonces presidente, influenciado por el modelo adoptado por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, cambió la filosofía del sector de servicios públicos esenciales en Brasil. Antes era estrictamente controlado por el Gobierno y pasó a estar sujeto a las reglas de mercado y competencia, abierto a la iniciativa privada.Durante el Gobierno de Lula (de 2003 a 2010) se introdujeron nuevas reglas, pero no se cambió la filosofía del mercado, por lo que los problemas se agravaron hasta el punto que, en 2012, alcanzaron un pico insostenible. Esto derivó en la decisión del Gobierno de rebajar artificialmente las tarifas a través de decretos, lo que trajo gran perjuicio a los distribuidores, especialmente a aquellos relacionados al sistema Eletrobras.Feijó de Melo considera que, con la privatización, no se debe esperar una gran inversión privada en la electricidad de Brasil, ya que el objetivo de la iniciativa privada no coincide con las necesidades del sector.El especialista agrega que Eletrobras siempre ha tenido ganancias y que la empresa estatal ha reinvertido en el sector eléctrico, algo que el sector privado no hace."¿Qué hace el sector privado con las ganancias? Las saca en forma de dividendos. No es casualidad que sea uno de los grandes negocios de Brasil hoy, todos quieren invertir en el sector eléctrico. No hay más inversión en la industria. La industria brasileña está menguando, (...) es un gran negocio", concluye.¿Cómo la privatización afecta a Itaipú?La central hidroeléctrica de Itaipú es una represa binacional, de propiedad de Brasil y Paraguay, ubicada sobre el río Paraná en la frontera de los dos países sudamericanos. Hasta 2011, ocupaba el puesto de la hidroeléctrica más grande del mundo. Sigue siendo, a día de hoy, la central hidroeléctrica con la más alta producción de energía eléctrica en todo el planeta.Si bien la Eletrobras es propietaria de mitad de Itaipú Binacional, la hidroeléctrica no se incluirá en el acuerdo de privatización de la empresa eléctrica.Tampoco se incluirán las plantas nucleares en el acuerdo de capitalización, agrega Feijó de Melo. El especialista detalla que se llevará a cabo un desmembramiento de Eletrobras y, paralelamente a la privatización, se creará otra empresa estatal para acomodar a Itaipú y a Eletronuclear.

