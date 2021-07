https://mundo.sputniknews.com/20210729/la-incidencia-acumulada-del-covid-19-baja-ligeramente-en-espana-1114618459.html

La incidencia acumulada del COVID-19 baja ligeramente en España

2021-07-29

Con estas cifras, el total de personas infectadas desde el inicio de la pandemia subió a 4.422.291, de las cuales 81.442 fueron víctimas mortales del virus.El informe diario de las autoridades sanitarias sitúa la incidencia acumulada en 696 casos por cada 100.000 habitantes, si se tienen en cuenta los contagios de los últimos 14 días, lo que supone un leve descenso desde la incidencia de 699 notificada el 28 de julio.Se trata del segundo día consecutivo de descenso de la incidencia. No obstante, este indicador se encuentra disparado por encima de los umbrales considerados aceptables por el Ministerio de Sanidad, que califica como un escenario de "riesgo extremo" cuando la incidencia sube de 250.Ante el aumento de los contagios, varias comunidades autónomas (como Cantabria, Cataluña, Valencia o Cantabria) recuperaron medidas restrictivas como los toques de queda para los municipios con una mayor acumulación de casos.Sin embargo, la respuesta está siendo desigual a lo largo del país, ya que la aprobación de estas restricciones depende de los Gobiernos autonómicos y, además, al no estar ya bajo el paraguas del estado de alarma, en algunos territorios (Canarias, Extremadura o Aragón) los tribunales regionales no avalaron el recorte de libertades al considerarlos desproporcionados.La oleada de contagios que atraviesa el país se caracteriza, sobre todo, por una alta transmisión del virus entre la población joven, que tiene una menor cobertura vacunal.Esto hace que al menos de momento la presión asistencial sea mucho menor a la causada por otras olas de contagios, que saturaron el sistema sanitario tanto en lo referente a la atención primaria como en la hospitalaria.Según el último informe del Ministerio de Sanidad de España, más de 31,5 millones de personas (el 66,6% de la población) recibió al menos una dosis de las vacunas disponibles contra el coronavirus, mientras que 26,6 millones (el 56,3% de la población) ya recibió su pauta vacunal completa.

