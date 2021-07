https://mundo.sputniknews.com/20210729/la-audiencia-nacional-de-espana-archiva-una-de-las-querellas-contra-ghali-1114602040.html

La Audiencia Nacional de España archiva una de las querellas contra Ghali

La Audiencia Nacional de España archiva una de las querellas contra Ghali

BARCELONA (Sputnik) — La Audiencia Nacional de España archivó la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos... 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T13:38+0000

2021-07-29T13:38+0000

2021-07-29T13:59+0000

genocidio

españa

brahim ghali

audiencia nacional de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1112799536_0:154:2945:1811_1920x0_80_0_0_37caa9685b086368f3a1b4fbe7a8f7a7.jpg

Así se pronunció el juez Santiago Pedraz después de denegar en junio las medidas cautelares solicitadas en España para el líder del Frente Polisario, que se encontraba ingresado en un hospital español desde el mes de abril.En una declaración por videoconferencia desde el hospital, el dirigente saharaui negó todos los hechos que constan en dos querellas presentadas ante la justicia española por la Asadeh y un activista saharaui con nacionalidad española.La comparecencia del presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ante la Audiencia se dio en medio de una crisis de relaciones entre España y Marruecos, después de conocerse la presencia de Ghali en el país.La Asadeh denunció en 2008 a 13 militares de Marruecos por supuestos delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desaparición contra ciudadanos marroquíes entre 1975 y 1990.El juez Santiago Pedraz argumenta en su auto que, de acuerdo con el Código Penal de 1973, estos hechos estarían prescritos porque sucedieron hace más de 20 años.Apunta también que el ordenamiento vigente en el momento de los presuntos delitos no contemplaba la regulación del genocidio, que no se incorporó hasta 1995.El magistrado considera además que "las conductas expuestas en la querella no integran todos los elementos del delito de genocidio" porque "no se acredita" la "intención conjunta" de los acusados de "destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen".Por último, el magistrado comparte con la defensa de Ghali las contradicciones en las que incurren los testimonios de los testigos que declararon a lo largo de la instrucción.Según el auto, "también se aprecia una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos, detalles concretos de la participación del querellado Brahim Ghali, descripción del cargo que ocupaba etc"."Todo ello resta credibilidad a los testimonios prestados e impide mantener la imputación contra el querellado", concluye el escrito.El archivo de la querella de Asadeh no es firme y contra ella cabe recurso, según el auto, que solo declara el sobreseimiento de la causa de Ghali y mantiene el procedimiento sobre el resto de acusados.

https://mundo.sputniknews.com/20210603/sahara-un-pueblo-a-merced-de-dos-monarquias-1112825281.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

genocidio, brahim ghali, audiencia nacional de españa