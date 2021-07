https://mundo.sputniknews.com/20210729/islandia-podria-ser-la-punta-de-un-vasto-continente-hundido-1114601193.html

Islandia podría ser la punta de un vasto continente hundido

Islandia podría ser la punta de un vasto continente hundido

Un equipo internacional de geólogos, liderado por Gillian Foulger, profesora emérita de Geofísica en la Universidad de Durham (Reino Unido), cree que el continente perdido podría extenderse desde Groenlandia hasta Europa.Según los científicos, la región, que han bautizado como Icelandia, cubre un área de cerca de 600.000 kilómetros cuadrados, es decir, un territorio casi seis veces más grande que el ocupado por Islandia actualmente, de 103.000 kilómetros cuadrados.Es más, si se tienen en cuenta las regiones adyacentes al oeste del Reino Unido, la llamada Gran Icelandia podría tener un tamaño de cerca de un millón de kilómetros cuadrados, se destaca de un comunicado de la Universidad de Durham.Una revolución en la geologíaEsta nueva teoría desafía conceptos científicos de larga data acerca de la extensión de la corteza oceánica y continental en la región del Atlántico Norte, también pone en jaque la comprensión que se tiene acerca de cómo se forman las islas volcánicas, como la misma Islandia.Actualmente, se cree que la región del Atlántico Norte era una región de tierra completamente seca que formó parte del supercontinente Pangea hace entre unos 335 millones a 175 millones de años, explicó Foulger.La geología actual considera que la cuenca de la parte norteña del océano Atlántico se formó cuando Pangea comenzó a romperse hace 200 millones de años. Islandia, por su parte, se formó hace unos 60 millones de años sobre una columna volcánica cerca del centro del océano.Según la nueva teoría, Pangea no se dividió completamente y el continente perdido de Icelandia habría permanecido como una franja ininterrumpida de tierra de al menos 300 kilómetros de ancho, la cual se mantuvo por encima del agua hasta hace unos 10 millones de años. Con el tiempo, los extremos occidental y oriental de Icelandia se hundieron, dejando sobre la superficie el territorio que se conoce hoy como Islandia.De acuerdo con los investigadores, la teoría explica "tanto las características geológicas del fondo del océano, como por qué la corteza terrestre debajo de Islandia es mucho más gruesa de lo que debería ser".Un hallazgo con serias implicaciones potencialesDe comprobarse, la teoría radicalmente nueva de un continente hundido en Islandia podría tener importantes implicaciones legales, políticas y también económicas. Esto se debe a que, según el derecho internacional, los países pueden reclamar la propiedad de los combustibles fósiles y los minerales de su lecho marino adyacente, si se prueba que el lecho marino es una extensión sumergida de su masa continental.El equipo de geólogos ahora trabaja conjuntamente con científicos de otras regiones del planeta para probar su teoría. Una vez que las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 lo permitan, esperan realizar experimentos de conductividad eléctrica y llevar a cabo la recolección de cristales de circón en Islandia y en otras ubicaciones.Otras pruebas, como el perfilado sísmico y la perforación, necesitarían millones de dólares para financiarse. Sin embargo, la importancia del trabajo es tal que "es muy posible que se obtengan los fondos", considera la Universidad de Durham.No todos están de acuerdoGeólogos prominentes no involucrados en la investigación se muestran escépticos de que Icelandia realmente exista, al tomar como base la evidencia geológica que se ha recopilado hasta ahora.Ian Dalziel, geólogo de la Universidad de Texas en Austin (EEUU), no cree que se pueda probar la teoría. A diferencia del continente hundido de Zealandia, el cual los geólogos han establecido que estaba compuesto de corteza continental que se separó de la Antártida y luego se hundió, no existe suficiente material de corteza continental en la región del Atlántico Norte para haber formado Icelandia, dijo el científico a LiveScience.Para los geofísicos Carmen Gaina, directora del Centro de Evolución y Dinámica de la Tierra en Oslo (Noruega), y Alexander Minakov de la Universidad de Oslo (Noruega), la hipótesis es una "afirmación audaz", pero tiene varios problemas, por lo que la existencia de Icelandia es poco probable.Los científicos coinciden que todavía es necesario realizar una investigación exhaustiva para comprobar la teoría del continente perdido islandés.

