En bicicleta para descubrir la península Ibérica, el efecto más insospechado del COVID

La bicicleta unirá España y Portugal a través de una nueva red de 479 kilómetros de vías ciclistas en Huelva. 'CicloSend_Sur' fomenta el cicloturismo para... 29.07.2021, Sputnik Mundo

Que el camino se hace al andar y al rodar, lo confirmarán pronto en las regiones más olvidadas y agrestes del sur de España y Portugal. Un nuevo proyecto va a conectar diversos territorios del Alentejo, Andalucía y Extremadura a través de una vía ciclista. La nueva red se llama CicloSend_Sur.Los fondos Interreg España–Portugal destinarán 7,8 millones de euros para una infraestructura cicloturística que promete cambios en el paisaje y en la vida de los locales. En España, Huelva será la provincia más afectada con la adecuación de 479 kilómetros de vías verdes ciclistas.El nuevo proyecto permitirá conectar la red ya existente Eurovelo 1 (Ruta de la Costa Atlántica, más de 11 km de distancia) al completo, hasta ahora, Huelva suponía un vacío por este camino. Los nuevos espacios conectarán Sevilla con localidades como Real de la Jara, Santa Olaya, la cuenca minera de Huelva y Ayamonte. En definitiva, se conectará Sagres y la ruta Atlántica de Portugal con la Vía de la Plata que conduce de Sevilla a Santiago de Compostela, sur y norte de la península Ibérica.A golpe de pedal contra la España vacía"Es sostenible, es sano y llena de contenidos enormes extensiones de territorio", comparte con Sputnik Manuel Calvo, coordinador general de Eurovelo Spain, la red de rutas que integra a todo el continente europeo a través de más de 90.000 kilómetros. "El cicloturismo es compatible y positivo para los territorios ya que el cicloturista va desplazándose, reparte su gasto por diversos lugares y, además, desestacionaliza el turismo".En regiones como Andalucía o el Alentejo portugués, ligadas al turismo de sol y playa, las rutas cicloturísticas ofrecen un contrapeso de modelo, ya que son el otoño, el invierno y la primavera las mejores estaciones para su práctica, "en definitiva, esta apuesta coincide con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados", detalla Calvo.Además, alejándonos de los litorales y las zonas más atractivas para el viajero, el ciclismo crea oportunidades para el turismo rural en regiones del Alentejo, interior de Huelva o Sevilla o Extremadura. Negocios, talleres, alojamientos rurales son parte del ecosistema implícito a estas rutas que, en otras regiones europeas, son la primera opción para miles de viajeros.Según la Federación Europea de Ciclismo hay en el continente 2.300 millones de viajes en bicicleta al año que mueven 44.000 millones de euros y generan más de medio millón de empleos directos. En Francia, el cicloturismo es una manera de viajar que invierte más, gastando de media un 20% más en sus viajes que un turista estándar."Hay que romper prejuicios, el cicloturista no es un perro flauta, como aún pensamos en España, hay muchos viajeros de alto poder adquisitivo que viajan en bici. Invertir en atraer a estos viajeros es una apuesta segura ya que además, viajan por más lugares y reparten su gasto", detalla Romajo.Ni casco, ni licra ni demasiado músculoSi crees que toda esta apuesta por el cicloturismo es algo que 'no es para ti' porque no eres un gran deportista, estás equivocado. "Esto no va de músculos y superatletas, esto va de familias", nos explica Calvo. No hace falta ningún equipamiento, cualquier bicicleta es apta para transitar por estas infraestructuras.Las rutas están diseñadas para que no haya grandes elevaciones que exijan más esfuerzo, –no más del 4% en una jornada o del 6% en algunos tramos de Eurovelo– "el objetivo no es hacer bici, sino conocer el territorio, no hay que hacer esfuerzo o una determinada velocidad", explica Calvo.Los cicloturistas europeos transitan una media de más de 60 km diarios y, en estos trayectos, visitan todos los puntos de interés existentes en las rutas. El 70% realiza viajes de larga duración y, en España, gasta una media de 57 euros cada día (en datos de 2014). Pero el COVID ha cambiado todo.La pandemia ha desbocado el uso de la bicicleta en todo el mundo desarrollado. No hay más que echar la vista a la calle para toparse con muchos más ciclistas y mejor equipados que, por culpa del COVID, valoran más una actividad deportiva exterior, en espacios poco transitados y saludables. También lo confirman los stocks de grandes superficies comerciales y talleres. En Estados Unidos, según PeopleForBikes, ya en mayo de 2020 el ciclismo como ocio había ascendido a niveles inéditos, con al menos, un incremento del 10% de nuevos ciclistas.Eurovelo Spain lleva cuatro años remando para poner en valor el potencial de una actividad que está empezando a atraer a las administraciones. España cuenta con las rutas 3,1 y 8 de Eurovelo y esta red va a más, ya que la creación de estas redes es relativamente barata y aporta muchos beneficios paralelos, en comparación con otras apuestas. "Llevo toda la vida en bici y lo que sé, es que cuando alguien se sube a la bici, ya de ella no se baja. Por eso tenemos que responder a esa tendencia creando nuevos espacios", sostiene Calvo.Las rutas no afectan solo al trayecto que definen, sino a todo el entorno. "La bici no es solo un deporte, es ocio y es sobre todo el medio de transporte más eficiente que se conoce, por eso debe ser el medio que nos lleve a nuevos destinos".Esto se aplica también a nuestras ciudades y a la manera de habitarlas, la bicicleta es el medio de transporte urbano más rápido para trayectos superiores a 500 metros e inferiores a 4-5 kilómetros, según cálculos del Plan Andaluz de la Bicicleta. Fuera de la ciudad, el pedaleo es una oportunidad. El nuevo CicloSend _Sur ensalza la naturaleza Ibérica y el patrimonio histórico y cultural de regiones como el Andévalo, Alentejo, Extremadura y Andalucía interior. Un mundo por descubrir a lomos de bicicleta.

