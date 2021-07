https://mundo.sputniknews.com/20210729/el-canciller-cubano-califica-de-falsa-y-manipuladora-la-declaracion-de-la-ue-1114611755.html

El canciller cubano califica de falsa y manipuladora la declaración de la UE

El canciller cubano califica de falsa y manipuladora la declaración de la UE

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las declaraciones emitidas por el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior... 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T17:24+0000

2021-07-29T17:24+0000

2021-07-29T17:30+0000

ue

américa latina

eeuu

cuba

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108543/06/1085430673_0:0:5047:2839_1920x0_80_0_0_d9114f4dc7dc4a107e2045c8b97bf14a.jpg

"Rechazo enérgicamente declaración del Alto Representante UE en la que no se atreve a mencionar por su nombre el genocida bloqueo de EEUU que viola la soberanía europea y le impone sus leyes y cortes. Sobre Cuba, miente y manipula. Podría ocuparse de brutal represión policial en UE", escribió el jefe de la diplomacia cubana en la red social de Twitter.En una declaración publicada este jueves en el sitio web de la UE, el Alto Representante para Política Exterior, hizo un llamado al Gobierno cubano para que "respete los derechos humanos y las libertades consagrados en las convenciones universales de Derechos Humanos".Por su parte, el Gobierno cubano ha reiterado que las personas arrestadas y sometidas a juicios han sido encauzadas por desórdenes públicos, desacato a las autoridades, y daños, según informaciones ofrecidas a la prensa por la Fiscalía General de la República.También se mantienen bajo arresto personas acusadas de realizar actos vandálicos, como asaltos y saqueos de tiendas, agresiones contra autoridades y civiles, y otros acusados de instigar a delinquir.A su vez, La Habana acusa al Gobierno de EEUU a instigar las protestas en Cuba, como parte de un plan para promover y financiar la desestabilización y la subversión, a través de empresas operadoras de internet desde ese país, en colaboración con miembros de grupos radicales de emigrados cubanos asentados en la sureña ciudad estadounidense de Miami.Cuba ha denunciado también que los hechos violentos ocurridos en la isla, manipulados por los grandes medios de prensa, tratan de presentarse a la opinión pública internacional como "manifestaciones pacíficas" y "espontáneas", incluso como un "estallido social".Pero, según las evidencias y las denuncias del Gobierno cubano, estos acontecimientos apuntan a otro capítulo de una guerra no convencional, también conocida como "guerra híbrida", "revoluciones de colores", "guerra de cuarta generación", "golpe blando o golpe suave", como parte de un manual aplicado por Washington en varios países de Europa Oriental, Oriente Medio y América Latina.El documento de la UE expresa además la disposición de apoyar todos los esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los cubanos, en el contexto del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba, suscrito en 2016.

https://mundo.sputniknews.com/20210717/cuba-rostros-y-testimonios-de-las-manifestaciones-del-domingo-11-de-julio--1114193560.html

JOAN LOU RAY

va a seguir este fascista,, NEONAZI,, diciéndole a Cuba lo que debe de hacer? ¿por qué no Le dices lo mismo a Colombia,, qye allí si hay miles de asesinatos de líderes sociales,, ¡EN CUBA SE RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS,, ALLÍ NO ECHAN A LA CALLE, DE SUS CASAS POR NO PODER PAGAR A ANCIANAS, DE HASTA 90 AÑOS Y NIÑOS INCLUIDOS BEBÉS COMO SE HACE EN LA "DEMOCRÁTICA" ESPAÑA,, CUBA ESTÁ MUY, MUY TRANQUILA DONDE ESTÁN LAS REVUELTAS ES EN LAS REDES SOCIALES.. SEÑOR BORRELL,, QUIEN CREE A LA UE,, QUE RECONOCE A UN SUPUESTO PRESIDENTE INTERINO COMO GUIADO?? QUE MORAL TIENE USTED PARA METERSE EN LOS ASUNTOS INTERNOS SE UN PAÍS SOBERANO OBVIANDO LAS MASACRES DÍA SI Y DÍA TAMBIÉN EN COLOMBIA??

2