El avión MC-21 ruso competirá en el mercado con aviones como Airbus y Boeing

"Las nuevas tecnologías utilizadas permiten a esta máquina competir en los mercados internacionales con Airbus, Boeing y otros aviones", dijo, agregando que "otros de hecho no existen".Mishustin recordó que el MC-21 se creó pese a las sanciones y los intentos de ciertos países de limitar las posibilidades de la industria rusa, en particular, Rusia tuvo que organizar su propia producción de materiales compuestos.El cumplimiento de este proyecto se demoró, en particular, debido a las sanciones occidentales. Además de buscar sustitución a los materiales compuestos importados, se tuvo que organizar la fabricación nacional de ciertas piezas del aparato que antes se importaban.El avión fue dotado del motor de fabricación rusa PD-14.El primer vuelo de prueba del MC-21 tuvo lugar el 28 de mayo de 2017. El comienzo de la producción en masa estuvo programado inicialmente para 2021, pero se pospuso hasta 2022.La marca MC-21 engloba una gama de aviones comerciales de nueva generación diseñados para vuelos de corta y media distancia. Incluye el modelo MC-21-200 (con capacidad entre 130 y 165 pasajeros) y el MC-21-300 (160-220 pasajeros).

