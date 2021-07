https://mundo.sputniknews.com/20210729/eeuu-el-mayor-ciberdelincuente-1114611042.html

EEUU: ¿el mayor ciberdelincuente?

EEUU: ¿el mayor ciberdelincuente?

Joe Biden lanza otra falsedad delirante: acusa a Rusia de interferir en unas elecciones que aún no ocurrieron, sino que se realizarán en 2022. En tanto, un... 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T17:02+0000

2021-07-29T17:02+0000

2021-07-29T17:02+0000

octavo mandamiento

injerencia

acusaciones

ciberataque

joe biden

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1114611017_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_f86cf86306a92728a663dab7ec71419d.png

EEUU: ¿el mayor ciberdelincuente? EEUU: ¿el mayor ciberdelincuente?

Hackear lo que no existe'Hackear' unas elecciones que ni siquiera comenzaron. Es hacia donde llegan los superpoderes de Rusia. Así se desprende de las declaraciones del presidente norteamericano, Joe Biden. Esta semana, en su discurso ante la comunidad de inteligencia, acusó a Moscú de estar interfiriendo en las elecciones de medio mandato de 2022, cuando se elegirán congresistas, gobernadores y otros puestos locales. Algo que calificó como "una violación pura y simple" de la soberanía estadounidense.Obviamente, Biden no ofreció ninguna prueba, cosa que no sorprende, porque se trata de unas elecciones que ni siquiera comenzaron. Pero la mano de Moscú ya está metida allí...Mientras, hace unos días se dio a conocer que los ciberataques a infraestructuras esenciales en Rusia se incrementaron en los primeros seis meses de 2021 en un 150 por ciento en relación con el mismo período del año anterior. Así lo recoge un informe del Centro General de Frecuencias de Radio, donde se indica que "un 40 por ciento de estos ataques son obra de ciberdelincuentes y el restante 60 por ciento son perpetrados por actores progubernamentales".Por ejemplo, recientemente se registró un ataque al sistema de salud de una de las regiones grandes de Rusia, algo que fue coordinado "desde el ciberespacio de EEUU", según denunció el propio presidente Putin. Es más, el mandatario ruso afirmó, citando fuentes norteamericanas, que "la mayor cantidad de ciberataques en el mundo provienen del ciberespacio de EEUU". Luego van países como Canadá o el Reino Unido, al tiempo que Rusia "no está en esta lista de países de cuyos ciberespacios proviene la mayor cantidad de ciberataques de diferentes tipos", subrayó.¿Por qué EEUU comete "grueso error" al ningunear a Rusia?Ningunear a Rusia constituye un "grueso error", según el Dr. Alberto Hutschenreuter, reputado experto argentino en asuntos geopolíticos, consultado por Sputnik sobre las últimas declaraciones despectivas acerca del país euroasiático realizadas por el presidente de EEUU, Joe Biden, de que "sólo tiene armas nucleares y pozos de petróleo, nada más"."En primer lugar, no hay ninguna sorpresa en lo que sostiene Joe Biden, porque cada vez que hubo un presidente demócrata en la Casa Blanca, siempre hubo algún tipo de ofensiva contra Rusia", indicó Hutschenreuter, al recordar en este sentido numerosos hechos como la ampliación de la OTAN o "lo que ocurrió en Ucrania"."A mi me parece un error, y un peligroso error, tratar de considerar un orden internacional sin Rusia, porque sería un sistema internacional inestable", subrayó Hutschenreuter, resaltando en este contexto factores como la ubicación del país "en una región dinámica geopolíticamente hablando, geoeconómicamente hablando, culturalmente hablando", donde colinda con China, que probablemente desplace a EEUU como la mayor potencia económica del mundo.Coches eléctricos: ¿la gran estafa contaminante?La Unión Europea [UE] prohibirá la venta de coches diésel, gasolina e híbridos a partir del año 2035. Esa es la idea de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de una propuesta legislativa. Pero surge la interrogante: ¿son los coches eléctricos la solución definitiva, o sólo estamos en el umbral de un nuevo problema?En opinión del economista José Luis Carretero Miramar, aquí tenemos una serie de objetivos que implican hacer frente a esa dinámica de cambio climático que han señalado los científicos y que implica por lo tanto, operar sobre elementos fundamentales de la actividad industrial en toda Europa y en el conjunto del globo.Lo que quiere la UE es intervenir frente a las dinámicas de movilidad basadas en los combustibles fósiles, y establecer una especie de trayecto que permita realizar una transformación, desde una movilidad centrada en los combustibles fósiles, a una movilidad centrada en las energías renovables, explica Carretero Miramar."El problema real es hasta qué punto de verdad el sistema capitalista, en las circunstancias en las que nos encontramos, puede realmente efectuar esta transición ecológica de una manera solvente y real. Y lo que nos encontramos es una movilidad eléctrica que es muy difícil de sostener, porque es muy difícil hacer esa sustitución del parque móvil basado en los combustibles fósiles, por un parque móvil basado en los vehículos eléctricos, cuando los vehículos eléctricos son más caros, cuando no existen puntos de recarga, y cuando hay problemas también para el reciclaje de los elementos que conforman los vehículos eléctricos", constata el analista.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, injerencia, acusaciones, ciberataque, joe biden, eeuu, rusia