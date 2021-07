https://mundo.sputniknews.com/20210729/duque-pide-recursos-a-la-comunidad-internacional-para-atender-migracion-venezolana-1114623573.html

Duque pide recursos a la comunidad internacional para atender migración venezolana

Duque pide recursos a la comunidad internacional para atender migración venezolana

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, urgió a la comunidad internacional para que agilice el desembolso de los recursos de asistencia para... 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T22:03+0000

2021-07-29T22:03+0000

2021-07-29T22:03+0000

américa latina

iván duque

migrantes

colombia

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1114623544_0:29:3170:1812_1920x0_80_0_0_f960b6edd66a6a91bf6d95e933cda7a1.jpg

El mandatario indicó que la corriente migratoria de más de seis millones de venezolanos está afectando al hemisferio occidental y que Colombia recibe la mayoría de ellos, con 1,8 millones de ellos en su territorio.Duque recordó que mientras Siria recibe aproximadamente 3.000 dólares por inmigrante en ayudas de la comunidad internacional, Colombia no alcanza siquiera los 300 dólares."Nosotros hemos contribuido con la mayor parte de los recursos. No es que estemos mendigando recursos; estamos obligados a contribuir, pero asumimos la mayor carga", subrayó.Asimismo, agregó que "si no se da una recuperación en Venezuela, si no se da un camino hacia la democracia, entonces esta crisis crecerá día tras día hasta convertirse en algo inmanejable", por lo que es algo que "hay que abordar y rápidamente", puntualizó Duque en el conversatorio.El Council of Foreign Relations, fundado en 1921, es una organización estadounidense, sin fines de lucro, especializada en la política exterior y en los asuntos internacionales, con sede en Nueva York.

https://mundo.sputniknews.com/20210729/trata-de-personas-en-colombia-una-cruda-realidad-que-parece-oculta-1114614508.html

colombia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iván duque, migrantes, colombia, venezuela