https://mundo.sputniknews.com/20210729/decepcionaste-a-tu-pais-piers-morgan-arremete-contra-simone-biles-1114591105.html

"Decepcionaste a tu país": Piers Morgan arremete contra Simone Biles

"Decepcionaste a tu país": Piers Morgan arremete contra Simone Biles

El célebre presentador británico Piers Morgan criticó a la gimnasta estadounidense Simone Biles por su decisión de retirarse de la final femenina por equipos... 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T03:32+0000

2021-07-29T03:32+0000

2021-07-29T03:52+0000

estilo de vida

simone biles

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1114591078_0:451:2839:2048_1920x0_80_0_0_3debd617f04235873f8b65e6110b19c6.jpg

Morgan, igual que todos, quedó desconcertado por la decisión de la deportista, pero luego se sorprendió una vez más: "Esperaba críticas justificadas por la decisión egoísta de Biles de dejarlos perder sin ella. Pero no vi ninguna".Al contrario, el mundo deportivo empezó a alabar a Biles por su "valentía de priorizar la salud mental". Morgan no entiende nada de nada: "¿Qué es exactamente tan valiente, heroico o inspirador en renunciar a su equipo y país en unos Juegos Olímpicos?".Este periodista destacado del Reino Unido tuvo la ocasión de entrevistar a Biles y ella se proclamó "la deportista más imbatible de la historia del atletismo". Según esta lógica, fue abatida por ella misma."No estás sola en estos Juegos por ti misma, Simone. Eres parte del Equipo de EEUU, representas a Estados Unidos de América. Cientos de millones de estadounidenses te ven en casa, sin mencionar a todos los patrocinadores que han pagado enormes sumas de dinero para apoyarte. Y cuando renuncias, estás actuando como parte de un equipo de gimnasia, no como tú misma. Así, no puedes renunciar en el momento en que las cosas se ponen difíciles o cometes un error", explica Morgan.Su opinión personal, publicada en The Daily Mail, se ha vuelto viral en el mundo de habla inglesa dominado por elogios hacia Biles. Muchos lectores del medio afirman que "irse porque no estás haciendo algo tan bien como pensabas es una falta de espíritu deportivo". Se quejan de que "la tarjeta de salud mental ahora se usa en exceso y devalúa los problemas de salud mental genuinos", lo que "trivializa a las personas con problemas reales".La misma separación se detectó cuando se pronunciaron las compañeras de la gimnasta, Jordan Chiles y Grace McCallum que trataron de apoyar a Biles con todas sus fuerzas. "Reconocen la presión adicional que ejerció sobre ellos. ¿Qué más van a decir en el clima de despertar político de hoy sin ser cancelados?", preguntan los lectores británicos, criticando duramente "la cultura de la cancelación" estadounidense.¿Y tú qué piensas? ¿Lo que hizo Biles fue una gran valentía o el mayor error de su vida?

https://mundo.sputniknews.com/20210727/1114524295.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

simone biles, juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020, deportes