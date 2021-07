https://mundo.sputniknews.com/20210729/cuatro-represores-condenados-en-argentina-a-perpetua-por-delitos-de-lesa-humanidad-1114623722.html

Cuatro represores condenados en Argentina a perpetua por delitos de lesa humanidad

Cuatro represores condenados en Argentina a perpetua por delitos de lesa humanidad

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal federal de la ciudad argentina de Rosario (centro) condenó a cadena perpetua a tres expolicías y un exmilitar por delitos... 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T22:03+0000

2021-07-29T22:03+0000

2021-07-29T22:16+0000

américa latina

cadena perpetua

dictadura

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106525/46/1065254643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f34e5b62d99b353ba31f61dbea5e9c99.jpg

Éste fue el primer caso de apropiación de menores que ha sido juzgado en Rosario, capital de la provincia de Santa Fe.El Tribunal Oral Federal 2 condenó a la máxima pena a quienes integraban la delegación de Rosario de la Policía Federal, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, y a quien fue capitán en el Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, Jorge Alberto Fariña.Los cuatro fueron encontrados culpables de los delitos de homicidios, privaciones ilegales de libertad y torturas.Fariña, en añadido, fue responsabilizado de la apropiación de la hija de dos militantes del PRT-ERP, una una guerrilla escindida en 1973 del Partido Revolucionario de los Trabajadores.Fue así que la niña, que nació en cautiverio, recuperó su identidad en 2011, mientras que sus padres, Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Klotzman, continúan desaparecidos desde que fueran secuestrados el 2 de agosto de 1976. Juicio postergadoDurante el juicio fue investigado lo ocurrido a tres mujeres, Isabel Ángela Carlucci, María Laura González y Liliana Beatriz Girardi, que estaban embarazadas al momento de sus secuestros, sin que se conozca hasta el día de hoy el paradero de sus hijos.Fariña ya acumulaba varias penas por crímenes de lesa humanidad, mientras para que los expolicías fue la primera condena.López y Almeder, en concreto, fueron juzgados como coautores de secuestros, tormentos y homicidios, mientras que Langlois fue considerado partícipe necesario.A los tres se los señaló como integrantes de una asociación ilícita.La causa investigó los secuestros, asesinatos y desapariciones contra 27 militantes y dirigentes del PRT-ERP que ocurrieron en el lapso de tres meses, en su mayoría durante la primera quincena de agosto de 1976.Los operativos eran realizados por el Ejército y la Policía Federal de manera conjunta.Las víctimas eran secuestradas y trasladadas al centro clandestino de detención conocido como Quinta de Fisherton, en las afueras de la ciudad de Rosario.La mayoría de las víctimas fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.El único sobreviviente de esta causa es Fernando Brarda, que no pertenecía a la organización.Este testigo pudo reconocer a varias de las víctimas en ese centro de exterminio, puesto que algunas habían trabajado en la fábrica de su familia.Otros dos sobrevivientes de la Quinta de Fisherton declararon durante el juicio, aunque sus casos no fueron parte del expediente.Estaba previsto que el juicio comenzase a fines de 2017 pero fue postergado en varias ocasiones por dificultades para conformar el tribunal.El juicio comenzó finalmente en septiembre de 2020, y con sólo cuatro de los nueve imputados originales, ya que los otros cinco fallecieron durante el transcurso de la investigación, entre ellos el ex jefe del II Cuerpo del Ejército, Genaro Díaz Bessone, y Juan Dib, quien fue responsable de la sede local de la Policía Federal.El terrorismo de Estado en Argentina causó 30.000 desaparecidos y se apropió de unos 500 hijos de mujeres secuestradas que dieron a luz en cautiverio.

https://mundo.sputniknews.com/20210714/argentina-empresario-complice-de-la-dictadura-mas-cerca-de-una-condena-ejemplar-1114116648.html

https://mundo.sputniknews.com/20210402/heroes-de-malvinas-la-memoria-de-las-otras-victimas-de-la-dictadura-en-argentina-1110691506.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cadena perpetua, dictadura, argentina