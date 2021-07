Consejo electoral de Venezuela ratifica cumplimiento de paridad de género en comicios

https://mundo.sputniknews.com/20210729/consejo-electoral-de-venezuela-ratifica-cumplimiento-de-paridad-de-genero-en-comicios-1114618361.html

CARACAS (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ratificó el compromiso por el cumplimiento de la paridad de género, del 50% para cada... 29.07.2021, Sputnik Mundo

"Ratificamos el compromiso como institución para que se cumpla la paridad de hombres y mujeres (…) las postulaciones deberán tener una composición paritaria y alterna del 50% para cada sexo, en aquellos casos que no sea posible aplicar la paridad dicha postulación deberá tener como mínimo el 40% y como máximo el 60% por cada sexo", expresó D'Amelio durante una reunión en la sede del CNE en Caracas.D'Amelio indicó que las mujeres han solicitado al organismo electoral, sin distinción política, el respeto a su participación en las elecciones.La rectora manifestó que el CNE aprobó un reglamento para garantizar la paridad de género, el cual fue publicado en su portal web.D'Amelio recordó que las organizaciones políticas son las encargadas de realizar las postulaciones, por lo que las exhortó a cumplir con el reglamento para que exista un reconocimiento de la mujer en el sector político.Asimismo, indicó que no se podrán realizar postulaciones que no cumplan con la paridad de género.Los venezolanos acudirán a las urnas para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 251 integrantes de los consejos legislativos y 2.459 miembros de los concejos municipales.Además, están habilitadas 130 organizaciones para participar en los comicios regionales y municipales.Entretanto, el CNE ha dicho que el padrón electoral definitivo para las elecciones será publicado el 26 de agosto.

