Chile, Argentina y Brasil ya se consumieron sus recursos naturales para 2021

Si todos los habitantes del mundo vivieran como los habitantes de Catar, los recursos naturales de todo el año se hubieran consumido apenas el 7 de febrero. Después de esa fecha, el planeta no hubiera podido regenerar todo lo necesario para abastecer el nivel de vida de los seres humanos en lo que resta del año.Si todos en la Tierra fueran cataríes, el 7 de febrero hubiera sido el Día de Sobregiro —Overshoot Day en inglés—, una fecha ficticia que sirve para medir qué tan rápido los seres humanos están consumiendo todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar cada año.Por supuesto, el día cambia según el comportamiento de las personas. Por eso, si en vez de la población de Catar se toma como referencia el comportamiento de los alemanes, la fecha de Sobregiro pasa al 5 de mayo. Si todos consumen recursos como lo hacen en Ghana, en cambio, los recursos del año se consumirán recién el 13 de octubre.Para calcular el sobregiro, por ejemplo, de un país en particular, la organización divide el dato de la biocapacidad global —estimado en 1,63 hectáreas globales— entre el de la huella ecológica de ese país, también medido en hectáreas globales. Como lo que se busca determinar es en qué día del calendario el país habrá consumido todos sus recursos para ese año, se multiplica ese resultado por 365 o 366 si se trata de un año bisiesto. El resultado es el número de día del año en que ese país agotó sus recursos anuales.La campaña es impulsada desde entonces por la organización Global Footprint Network, que también pone énfasis en el concepto de huella ecológica, útil para medir el impacto que cada país o persona genera en el medio ambiente con sus patrones de consumo.Día de Sobregiro de la Tierra en 2021Expresar el voraz consumo de recursos naturales que hacen los humanos en una fecha del año sirve para comprender que el problema está lejos de solucionarse. Mientras en 2020 el Día de Sobregiro se había producido el 22 de agosto, en 2021 el día se adelantó casi un mes para ubicarse en el 29 de julio.Curiosamente, se trata de la misma fecha que en 2019. El dato, además, significa un retroceso con respecto a 2020, cuando se había logrado retrasar el sobregiro en casi tres semanas.¿Cómo consumen sus recursos naturales los países de América Latina?Al considerar los países de América Latina y el Caribe, es posible comprobar la distancia entre el peor ubicado en la lista —es decir, el que presenta una fecha más temprana— y el mejor, cuyo día de sobregiro se encuentra más al final del año.En la peor ubicación de América Latina vuelve a aparecer Chile, cuyo día de sobregiro está fijado el 17 de mayo, un día antes que la fecha de 2020. Le sigue Argentina, que ha logrado mantener el mismo día de sobregiro: el 26 de junio.En el otro extremo de la lista se destaca Ecuador, que consumirá todos los recursos del año el 7 de diciembre. Es un pequeño retroceso respecto al año anterior, cuando había alcanzado al día 14 del mismo mes.El segundo país con mejor aprovechamiento de los recursos es Nicaragua, que tiene su fecha de sobregiro de 2021 el 2 de diciembre.Días de sobregiro ambiental de países de América LatinaAlgunos países latinoamericanos no fueron incluidos en la lista debido a que su huella ecológica no superó a la biocapacidad global por persona, un dato estimado en 1,63 hectáreas globales.

