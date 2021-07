https://mundo.sputniknews.com/20210729/burger-king-brasil-acepta-el-dogecoin-para-golosinas-de-perros-1114622981.html

Burger King Brasil acepta el 'dogecoin' para golosinas de perros

Burger King Brasil acepta el 'dogecoin' para golosinas de perros

La cadena de comida rápida Burger King en Brasil permitirá a los clientes pagar con 'dogecoins', una nueva criptografía como pago por golosinas de perros. 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T21:38+0000

2021-07-29T21:38+0000

2021-07-29T21:38+0000

estilo de vida

criptomonedas

burger king

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1109675811_0:714:2048:1866_1920x0_80_0_0_0c884b5bb0e0402c83af1414a49555f4.jpg

En Brasil, la reputada cadena de restaurantes de comida rápida Burger King ha decidido dar un paso hacia la adopción de monedas digitales. Se trata de una iniciativa benéfica donde los ingresos en dogecoin se destinarán a dos ONG dedicadas a la protección animal.Traducido, el anuncio dice: "¿Te has quedado sin reales brasileños? ¡Compra con dogecoins! ¡Burger King revoluciona la galaxia una vez más! Ahora aceptamos la muy querida criptografía dogecoin como pago. Comprar es fácil, visite nuestro sitio web".El Dogpper es una golosina con forma de hueso y sabor a carne cuyo precio es de tres dogecoin (aproximadamente 0,63 dólares). La compañía solicita a los clientes que no compren más de cinco golosinas para perros a la vez por razones de disponibilidad.Burger King lanzó por primera vez su línea de golosinas para perros en 2019, sin embargo, esta es la primera vez que están disponibles en criptomonedas.No es la primera vez que Burger King muestra interés por las criptomonedas. La cadena de comida rápida anunció la oferta a través de Twitter el 27 de julio.No está claro si este acuerdo es una señal de que la compañía planea aceptar criptomonedas en una escala más amplia en el futuro. El Dogpper es una oferta por tiempo limitado. Algunas ganancias se destinarán a la agencia de protección animal Petlove. Además, la oferta no es exclusiva para los titulares de dogecoin, también se aceptan pagos en la moneda oficial de Brasil.Esta no es la primera incursión de la cadena de comida rápida en las criptomonedas. En 2017, la división rusa de la compañía lanzó un token llamado whoppercoin. Esa criptomoneda ya no existe.

https://mundo.sputniknews.com/20210609/el-primer-burger-king-vegano-abre-sus-puertas-en-alemania--video-1113038337.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

criptomonedas, burger king, brasil