Blinken: EEUU está dispuesto a volver al PAIC, pero "el balón está del lado de Irán"

Blinken: EEUU está dispuesto a volver al PAIC, pero "el balón está del lado de Irán"

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos dejó clara su disposición a volver a cumplir el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní... 29.07.2021, Sputnik Mundo

"Demostramos claramente nuestra integridad y disposición a volver al cumplimiento recíproco del acuerdo nuclear PAIC, pero la cosa es que Irán debe tomar decisiones, decisiones fundamentales de si también quiere volver a cumplir [el pacto] (...) El balón está del lado de Irán", dijo Blinken en una rueda de prensa en Kuwait.EEUU, destacó, "se compromete con la diplomacia", pero este proceso no puede ni podrá continuar indefinidamente, porque en algún momento lo logrado gracias al PAIC no podría ser recuperado solo con el retorno al acuerdo, si Irán continúa con "las acciones en relación con su programa nuclear"."Seguimos dispuestos a volver a Viena para continuar las negociaciones, pero, como he dicho, ese proceso no puede ni podrá continuar indefinidamente", agregó.Desde principios del pasado abril, Viena acoge reuniones de la Comisión Conjunta del PAIC encaminadas a restaurar el pacto nuclear, y también fueron creados tres grupos de trabajo que elaboran medidas concretas que han de tomar EEUU e Irán para cumplir con el acuerdo.La sexta ronda de las negociaciones nucleares se celebró entre el 12 y el 20 de junio.

