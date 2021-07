https://mundo.sputniknews.com/20210728/viuda-de-presidente-de-haiti-regresa-a-estados-unidos-para-consulta-medica-1114585301.html

Viuda de presidente de Haití regresa a Estados Unidos para consulta médica

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La viuda del presidente de Haití Jovenel Moise, Martine Ethiene, regresó a Estados Unidos para seguimiento médico, luego que... 28.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

asesinato del presidente de haití

jovenel moise

haití

Martine abandonó el país con sus dos hijos y la fuente no pudo precisar una fecha de retorno.La ex primera dama recibió varios disparos durante el ataque a la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio y fue trasladada a un hospital de Florida, Estados Unidos donde fue intervenida quirúrgicamente.Una semana antes de los funerales nacionales regresó al país vestida de negro, con un cabestrillo en su brazo derecho, y rodeada por agentes de seguridad.Durante el velorio de Estado, Martine exigió justicia por el crimen y aseguró que el gobernante murió por liberar al Estado de los oligarcas."Conspiraron contra ti. Fuiste abandonado y traicionado. Los asesinos están ahí, mirándonos, escuchándonos", dijo la doliente que hasta la fecha no ofreció declaraciones a la prensa.Hasta ahora, por el magnicidio fueron arrestadas 27 personas, entre ellas 18 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano.

haití

