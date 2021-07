Video: un policía estadounidense patea a una mujer esposada en la cara

https://mundo.sputniknews.com/20210728/video-un-policia-estadounidense-patea-a-una-mujer-esposada-en-la-cara-1114559369.html

Dos agentes de la Policía de Atlanta, en Estados Unidos, se encuentran bajo investigación después de que saliera a la luz un video en el que uno de ellos patea... 28.07.2021, Sputnik Mundo

En las imágenes, compartidas en Instagram por una página local de noticias, se puede ver a una mujer boca abajo en el piso, mientras los dos policías la rodean. La mujer no identificada parece escupir en los pies de uno de los agentes, quien la patea en la cara en respuesta. La agente que se encuentra a su lado en el momento de lo ocurrido, no parece reaccionar.El sargento fue suspendido temporalmente sin goce de sueldo mientras que su compañera recibió un "encargo administrativo", informaron funcionarios del departamento a NY Post. Los nombres de los policías no se dieron a conocer.Los agentes acudieron al local después de una denuncia de que una mujer estaba apuntando con un arma a varias personas. La sospechosa fue detenida. Debido a las "preocupaciones" por su salud mental. Fue llevada a un hospital para una evaluación, informó el ente. Se desconocen más detalles del caso.

