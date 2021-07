https://mundo.sputniknews.com/20210728/verdes-o-maduros-la-forma-mas-recomendable-de-comer-platanos-1114558554.html

¿Verdes o maduros? La forma más recomendable de comer plátanos

¿Verdes o maduros? La forma más recomendable de comer plátanos

Los plátanos verdes y los maduros pueden tener bastantes beneficios para la salud siempre y cuando se los sepa consumir adecuadamente debido a que esta fruta... 28.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-28T11:08+0000

2021-07-28T11:08+0000

2021-07-28T11:08+0000

estilo de vida

bananas

alimentación

plátanos

fruta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1114558404_0:68:1920:1148_1920x0_80_0_0_3118e045d118afc525d078c7e48073ce.jpg

Cuando las frutas aún no están maduras suelen ser más ácidas, ya que la producción de azúcares aumenta solo con el proceso de maduración.Así lo señaló el nutricionista Aitor Sánchez a La Vanguardia, a tiempo de destacar que un plátano verde contribuirá con menos cantidad de fructuosa porque sus hidratos de carbono no se habrán degradado tanto, pero también será más duro y no tendrá un sabor tan intenso.Los plátanos maduros a medida que pasa el tiempo cuentan con una mayor concentración de azúcar. Esto los convierte en un ingrediente perfecto para preparar diferentes batidos, helados y hasta repostería sin necesidad de usar azúcar, ya que son más blandos y resultan dulces para el paladar.Sánchez concluyó que ambas formas de consumo pueden ser beneficiosas para la salud, dependiendo de los objetivos a los que se quiera llegar.

https://mundo.sputniknews.com/20210619/estos-son-los-alimentos-que-no-deben-combinarse-con-platanos-1113371145.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bananas, alimentación, plátanos, fruta