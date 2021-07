Una mujer israelí dona riñón a un niño de Gaza

"No me conoces, pero pronto estaremos muy cerca porque mi riñón estará en tu cuerpo. Espero con todo mi corazón que esta cirugía tenga éxito y que tengas una vida larga, saludable y significativa", escribió Segal al niño en hebreo, cuya familia pidió no ser nombrada debido a las sensibilidades sobre la cooperación con los israelíes. Un amigo tradujo la carta al árabe para que la familia pudiera entenderla.