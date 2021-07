https://mundo.sputniknews.com/20210728/titular-de-parlasur-esta-violando-el-reglamento-al-no-incorporar-delegacion-venezolana-1114579607.html

Titular de Parlasur "está violando el reglamento" al no incorporar delegación venezolana

Titular de Parlasur "está violando el reglamento" al no incorporar delegación venezolana

CARACAS (Sputnik) — El presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Celso Russomanno, viola el reglamento de ese organismo al incumplir con la... 28.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-28T20:13+0000

2021-07-28T20:13+0000

2021-07-28T20:16+0000

parlasur

mercosur

américa latina

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106173/21/1061732105_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_00fa0f503441d350380b2990bf487e1d.jpg

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista) denunció que Russomanno se niega a incorporar a Venezuela al Parlasur."Se está desacatando una orden y una decisión que debe cumplirse porque ese es el deber ser, a menos que quieran darle un golpe al Mercosur, para que se le impida a Venezuela ejercer su pleno derecho como miembro de este parlamento del Mercosur", señaló Varela.Varela indicó que Russomanno es de la misma tolda política del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por lo que no descartó que su actitud obedezca a los vínculos que tiene con el mandatario.Ortega, integrante de la comisión de Política Exterior del parlamento, dijo que el presidente del Parlasur muestra una actitud antidemocrática."En reuniones de la junta directiva [del Parlasur] varios le han solicitado [a Russomanno] que juramente a la delegación venezolana y se comprometió a hacer la convocatoria y aún no la ha hecho, está comportándose como un antidemócrata, un tipo autoritario (…) a no ser una maniobra de distracción que está aplicando para retrasar una actividad formal y necesaria para nosotros incorporarnos como miembros plenos del Parlasur", comentó.El diputado manifestó que en la convocatoria virtual pasada solo se juramentó a la delegación de Bolivia. Comisión Ante la negativa de la incorporación de Venezuela, la Asamblea Nacional conformó una comisión, presidida por Ortega, para que viaje a Montevideo, Uruguay, y se reúna con la mesa directiva del Parlasur. Además, Ortega señaló que tienen previsto visitar otras capitales donde tienen contacto con el control político de ese parlamento, con el objetivo de que sea escuchada la voz de su país. La Asamblea Nacional instaló en mayo pasado el capítulo Venezuela ante ese bloque regional, en el que al país sudamericano le corresponde presidir dos comisiones y dos vicepresidencias. El Parlamento del Mercosur está constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia, y de acuerdo a ese organismo significa un aporte a la calidad y equilibrio institucional del Mercado Común del Sur (Mercosur). En 2012, Venezuela logró su ingreso Mercosur, y cinco años después, en 2017, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron suspender del bloque a esa nación de forma indefinida, tras argüir una "ruptura del orden democrático" en el país. La suspensión se produjo un mes después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que había sido convocada por el presidente Nicolás Maduro ante el desacato jurídico en el que se encontraba el Parlamento, entonces integrado por mayoría opositora.

https://mundo.sputniknews.com/20210325/un-analista-afirma-que-venezuela-dio-un-empuje-social-al-mercosur-antes-de-ser-separado-del-bloque-1110421667.html

https://mundo.sputniknews.com/20210714/ministro-de-economia-de-brasil-compara-argentina-con-venezuela-por-actitud-en-mercosur-1114106548.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

parlasur, mercosur, venezuela