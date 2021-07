https://mundo.sputniknews.com/20210728/si-muero-seras-el-responsable-el-calor-abrasa-a-los-tenistas-en-tokio-2020-1114568798.html

"Si muero, serás el responsable": el calor abrasa a los tenistas en Tokio 2020

"Si muero, serás el responsable": el calor abrasa a los tenistas en Tokio 2020

El calor extremo de Tokio ha elevado las críticas de los tenistas olímpicos contra la organización. Tras el abandono por golpe de calor de Paula Badosa, la ITF... 28.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-28T16:07+0000

2021-07-28T16:07+0000

2021-07-28T16:07+0000

españa

daniil medvédev

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

tenis

calor

tokio

japón

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1114568166_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_378235955809c15384664c5c2678218c.jpg

Paula Badosa entra tranquila a la pista 4 del Ariake Tennis Park. En su mente, el pase a semifinales. La española nacida en Nueva York vive el mejor momento de su carrera deportiva y es candidata a una medalla olímpica. De la opción a presea solo le separa la checa Marketa Vondrousova, quien espera al otro lado de la red tras despachar a la nipona Naomi Osaka. Sobre ambas, un cielo abierto y un fuerte sol de mediodía. El astro es el tercero en discordia de la jornada.El termómetro alcanza los 31°C en la sede olímpica. El índice de humedad se eleva hasta el 65%. Ambos factores generan una sensación térmica de 40°C en el estadio. Bajo una atmósfera aplastante arranca el encuentro. Un duelo de cuartos de final con poca historia. Al cerrar Vondrousova el primer set con un 6-3, Badosa está rendida. Lo nota antes. Cuando el luminoso marca un 3-3, la española dice empezar a encontrarse mal. Al volver a la silla antes del segundo set, los mareos y el dolor de cabeza son intensos. Los servicios médicos tienen que atenderla en la pista, pero no puede continuar. Un golpe de calor acaba con el sueño olímpico de Badosa.La tenista abandona el Ariake Tennis Park en silla de ruedas y tapada con toallas. Lejos del abrasador sol japonés, la deportista es rodeada de bolsas de hielo para reducir su temperatura corporal. Tras hidratarse, comer un poco y darse una ducha de agua fría, Badosa recupera sensaciones. "Se encuentra mejor según pasan las horas", explica su entrenador, Javier Martí.Las altas temperaturas son una de las abanderadas de estos Juegos Olímpicos. La mayor parte de tenistas que han entrado en el Ariake Arena no han dudado en alzar la voz para quejarse de las condiciones de calor extremo en las que juegan. Críticas contra la organización que han subido un escalafón más este miércoles 28 de julio. "Puedo terminar el partido, pero puedo morir. Si muero, serás el responsable", espetó el ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo, al juez de silla, Carlos Ramos, durante su duelo de octavos ante el italiano Fabio Fognini.En la misma línea que el eslavo, el argentino Diego Schwartzman al atender a la prensa en la zona mixta tras su partido contra el ruso Karen Khachanov. "Es difícil jugar así. No sé cuántos grados hará, pero la sensación es de 40°C. Es una locura que nos manden a jugar a las 12:00 con más de 40 grados de calor. Que tres personas que están bajo un aire acondicionado decidan que tenemos que jugar así es una locura. Están sentados en los sillones y después vienen cuando terminan los partidos con lentes de sol. Fue un partido para ver quién aguantaba más y él con sus saques sacó la ventaja. Parecía The Walking Dead", comentó el número uno latinoamericano.Cambio de la normativaSin embargo, las quejas de los tenistas han surtido efecto. La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha anunciado que los partidos comenzarán a las 15:00 a partir del 29 de julio. "En interés de la salud y el bienestar de los jugadores, y después de extensas consultas, la ITF ha anunciado un cambio de horario debido al calor y la humedad crecientes en Tokio", ha explicado la organización en un comunicado. Una decisión tomada de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, el Comité Organizador, los operadores olímpicos y los propios deportistas.De esta forma, desaparecen los horarios matinales en los que se ha disputado el grueso del torneo. El tenis arrancaba a las 10:00 y el último partido se iniciaba a las 16:00. Se trata de la franja de máximo calor en la capital nipona. El sol sale a las 04:45 en Tokio en verano, por lo que a las 11:00 y 12:00 equivalen a las 15:00 y 16:00 de España. Si unimos a la temperatura los efectos de la humedad, el Ariake Tennis Park se transforma en una olla a presión.Es más, la ITF ya estaba aplicando su política de calor extremo para los Grand Slam, por la que entre el segundo y tercer set los tenistas gozaban de 10 minutos de descanso. Una norma empleada en los Open de Australia y Estados Unidos, ambos disputados en los tórridos estíos de Melbourne y Nueva York, respectivamente.Eso sí, la medida llega tarde para Paula Badosa. La española abandona la disciplina individual y se retira también del dobles mixto que jugaba con Pablo Carreño. "Voy a enfocarme en recuperarme, trabajar para estar bien y volver a darme la oportunidad de regresar a una cita como esta", sentencia la tenista. Palabras con las que dice adiós a Tokio 2020.

tokio

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

daniil medvédev, juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020, tenis, calor, tokio, japón, deportes