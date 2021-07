https://mundo.sputniknews.com/20210728/piquetero-ten-cuidado-repudian-y-condenan-un-polemico-cantico-de-la-policia-argentina-1114561923.html

"Piquetero, ten cuidado": repudian y condenan un polémico cántico de la policía argentina

Varios dirigentes y funcionarios han lanzado duras críticas a la policía provincial de Chubut, luego de que se hiciera viral un video de entrenamiento de los... 28.07.2021, Sputnik Mundo

"Piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado, en una noche muy oscura a tu villa entraré", fue el estribillo que cantaban los efectivos en el video que ya fue borrado por la policía provincial de Chubut, pero algunos internautas siguen haciéndola circular para criticar la "doctrina represiva".Tras las duras críticas, el jefe de Policía de Chubut, Miguel Gómez, reconoció el error de quién subió ese video en las redes y aclaró la situación.En respuesta, el Defensor General de Chubut Sebastián Daroca envió una nota repudiando los cánticos."No queda claro cómo una frase con un significado tan disvalioso pueda contribuir en la formación policial para afrontar las situaciones de estrés propias de la tarea", escribió."Contiene frases claramente discriminatorias y estigmatizantes. El no rechazo de manera enfática de estas acciones por parte de las autoridades de la fuerza genera el aval para la producción de prácticas policiales que reproducen dichos valores y que podrían colocar a la institución al margen del marco normativo y constitucional", advirtió.A su vez, el dirigente de izquierda Christian Castillo, exigió que el hecho no quede impune.Según, el jefe policial en este tipo de cursos de infantería GEOP y unidades especiales participan voluntarios que se preparan para picos de estrés y en este caso particular se le pidió a un cursante improvisar una canción, pero eso no quiere decir que aprueben o estén de acuerdo con el contenido de la frase.

