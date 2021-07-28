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https://mundo.sputniknews.com/20210728/numerosos-heridos-en-un-incendio-forestal-en-turquia--fotos-1114566877.html
Numerosos heridos en un incendio forestal en Turquía | Fotos
Numerosos heridos en un incendio forestal en Turquía | Fotos
ANKARA (Sputnik) — Al menos 53 personas resultaron heridas en un incendio forestal en la provincia turca de Antalya, informó el ministro turco de Agricultura y... 28.07.2021, Sputnik Mundo
2021-07-28T15:06+0000
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incendios forestales
turquía
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"Cincuenta y tres personas resultaron heridas en el incendio", dijo en una rueda de prensa transmitida en su cuenta de Twitter. El incendio se declaró en el distrito de Manavgat.En las labores de extinción participan dos aviones, 15 helicópteros, seis buldóceres y 106 camiones de bomberos.
turquía
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incendios forestales, turquía, oriente medio

Numerosos heridos en un incendio forestal en Turquía | Fotos

15:06 GMT 28.07.2021
© AP Photo / WikonoIncendio forestal (imagen referencial)
Incendio forestal (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Wikono
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ANKARA (Sputnik) — Al menos 53 personas resultaron heridas en un incendio forestal en la provincia turca de Antalya, informó el ministro turco de Agricultura y Silvicultura, Bekir Pakdemirli.
"Cincuenta y tres personas resultaron heridas en el incendio", dijo en una rueda de prensa transmitida en su cuenta de Twitter.
El incendio se declaró en el distrito de Manavgat.

En las labores de extinción participan dos aviones, 15 helicópteros, seis buldóceres y 106 camiones de bomberos.
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