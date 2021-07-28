Numerosos heridos en un incendio forestal en Turquía | Fotos
#Canlı: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/MlSjbTuiHG— AA Canlı (@AACanli) July 28, 2021
En las labores de extinción participan dos aviones, 15 helicópteros, seis buldóceres y 106 camiones de bomberos.
Antalya Ahbap!— Haluk Levent (@haluklevent) July 28, 2021
Haydi Manavgat’a.
Elimizden ne gelirse bizler de bi ucundan tutalım🙏@ahbap_antalya #Manavgat pic.twitter.com/wPZ1Qy9to0
#Manavgat'da müdahalelerimizi ormanlık alanlarda olduğu gibi büyük bir gayretle yerleşim yerlerinde de sürdürüyoruz.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 28, 2021
Milletimizin canına, malına ve sağlığına zarar gelmemesi için ormanın kahramanları yangınla mücadeleye devam ediyor. Dualarımız kahramanlarımızla.#OrmanVatandır pic.twitter.com/VGgt3KVsbP
#Manavgat'ın 4 farklı noktasında başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Manavgat İlçe Örgütümüz yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamakta ve süreci yakından takip etmektedir.— Türkiye İşçi Partisi-Antalya (@tip_antalya) July 28, 2021
Can kaybı yaşanmamasını temenni ediyor, halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/gOOhD91WUZ