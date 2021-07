Más de la mitad de encuestados están interesados en consulta sobre expresidentes de México

https://mundo.sputniknews.com/20210728/mas-de-la-mitad-de-encuestados-estan-interesados-en-consulta-sobre-expresidentes-de-mexico-1114570001.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un 61% de personas adultas está interesada en un referéndum convocado para el domingo 1 de agosto próximo, y responder si están de... 28.07.2021, Sputnik Mundo

"Al 61% le interesa algo o mucho participar, mientras que al 37%, poco o nada", indica el resumen de los resultados del estudio demoscópico.La consulta ciudadana ha sido convocada por primera vez para saber si la ciudadanía quiere o no enjuiciar a cinco expresidentes, una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue objeto de una prolongada discusión en el Congreso, hasta que la Suprema Corte de Justicia reformuló la pregunta.El mandatario ha dicho que no participará en el ejercicio para que no se interprete como una "venganza", pero se queja de la escasa promoción que hace el Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar el referéndum que requiere una participación mínima de 40% para ser vinculante.Una pregunta controvertidaEl gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) promovió en el Congreso la idea de López Obrador como mecanismo para enjuiciar a los expresidentes que gobernaron las últimas tres décadas.En la propaganda partidista y actos en plazas públicas se difunden imágenes de los expresidentes de distintos partidos que son calificados como "neoliberales", señalados por corrupción.Para resolver un impasse que estuvo a punto de dictaminar la consulta como "inconstitucional", con el argumento de que las leyes se aplican y no se someten a referéndum, la Suprema Corte redactó una nueva pregunta.Los encuestadores indagaron si esa pregunta se entiende: "el 55% afirmó que sí se entiende, mientras que el 40% manifestó que no se entiende".El fraseo fue leído textualmente, afirman los encuestadores, antes de preguntar si votarían de acuerdo o no en la consulta: "el 58% dijo que votaría 'de acuerdo', el 17% votaría que no, y el 25% no respondió".La encuesta indica que los seguidores de Morena son los más interesados en participar en el ejercicio ciudadano, con 61% que dijo tener "mucho interés en ir a votar".En contraste, entre los simpatizantes de los partidos opositores "el 15% manifestó mucho interés de ir a votar en la consulta".Las personas que se consideran apartidistas "son la mayoría del electorado, y se registró un 23% que señaló tener mucho interés en participar", casi uno de cada cuatro.Los expresidentes señalados son: El INE instalará 50.000 casillas de votación o mesas receptoras de voto para la consulta.El nivel de confianza de la encuesta es de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/- 4,4%, y la tasa de rechazo a las entrevistas fue de 51%, según la ficha técnica.La pregunta original mencionaba los nombres de los exmandatarios, pero fueron eliminados por los magistrados para no violar derechos, respetando la "presunción de inocencia".

