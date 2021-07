https://mundo.sputniknews.com/20210728/lucia-mendez-y-un-maquillista-profesional-protagonizan-un-careo-escandaloso-1114579688.html

Lucía Méndez y un maquillista profesional protagonizan un careo escandaloso

La actriz y Caleb Campos tuvieron un encuentro desafortunado en el 'show' 'Divas', el maquillador confesó en sus redes sociales que recibió un trato injusto de... 28.07.2021, Sputnik Mundo

"Ni siquiera hablé con él, solo vi que estaba grabando el ensayo y lo sacó producción, yo creo que le ardió que lo corrieran, no estaba asignado para que me maquillara a mí y sí me molestó que estábamos ensayando y estaba ahí filmando; iba como backup, si faltaba alguien, estaba él y yo creo que todo lo tenía muy bien planeado", señaló la cantante y actriz mexicana.Lucía Méndez dio su versión de los hechos en el programa Ventaneando, junto a la persona que le hace el make up desde hace años.Caleb Campos en una transmisión en vivo reveló que Lucía Méndez lo trató de forma despectiva, haciendo comentarios fuera de lugar sobre su peso y que en algún momento incluso le dijo "deja de comer tamales, así cabes" para que pudiera moverse en el espacio donde se maquillaba."Empezó humillando El Paso, diciendo que esta es una ciudad muerta, que todo está solo, que qué feo, que la comida está fea, que el guacamole está feo. Comenzó a insultar todo El Paso y yo: 'Mire señora, aquí le estamos dando dinero para que venga a cantar", declaró el experto en maquillaje.Luego de que se hiciera viral la confesión de Caleb Campos, la producción del show 'Divas' defendió a la actriz en un comunicado ofreciendo disculpas por las declaraciones del maquillista."Desde el principio mostró una actitud negativa y altanera, por lo que lamentamos haber confiado en sus servicios para nuestro show", dice el comunicado del espectáculo.

