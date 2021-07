https://mundo.sputniknews.com/20210728/kevin-cordon-vuelve-a-poner-a-guatemala-en-el-mapamundi-del-badminton-1114581550.html

Kevin Cordón vuelve a poner a Guatemala en el mapamundi del bádminton

Kevin Cordón vuelve a poner a Guatemala en el mapamundi del bádminton

SAN SALVADOR (Sputnik) — Hay victorias tan o más significativas que una medalla, ya sea por lo difícil de conseguirlas o por la calidad del rival: quizás por... 28.07.2021, Sputnik Mundo

No es para menos: el asiático ocupa el noveno puesto del ranking mundial de bádminton, y la victoria del centroamericano fue inobjetable, y le abrió las puertas de los octavos de final de la lid disputada en el Musashino Forest Sport Plaza, de la capital nipona.Fueron instantes de catarsis y desahogo, de soltar la emoción contenida durante todo el partido, porque sabía que a un contendiente como Angus no se le puede ganar solo con pasión, técnica y talento: hace falta sangre fría y mucha concentración.Tras darle rienda suelta a sus sentimientos —y a las inevitables lágrimas, según confesaría luego— el gran referente del bádminton de Guatemala se levantó y entonces, solo entonces, comenzó a celebrar este hito en su carrera.Orgullo chapínAntes de comenzar a enfocarse en su próximo rival, el holandés Mark Caljouw, Cordón se permitió unos momentos para pasar balance a su vida, luces y sombras, y agradecer el resultado que lo ratifica como un orgullo del deporte chapín."Lo primero que piensas —cuando ganas— es que vale la pena todo. Ahí dice uno, valieron la pena tantas horas de entrenamiento, el sacrificio y tantas cosas que le pasan a uno no solo como deportista si no en la parte humana", comentó.Admitió que era inevitable llorar, ante el recuerdo de los episodios que marcaron su vida, como el accidente en el que murió su hermano Marvin, o la lesión de rodilla que lo sacó de los Juegos Olímpicos de Rio-2016, apenas en su segundo partido.Como sea, en el triunfo o en el revés, Cordón trata de mostrar la humildad y sencillez que lo hacen un referente en la Federación Nacional de Bádminton de Guatemala, donde entrena a niños que lo ven como una inspiración.Prolífica carreraNacido el 28 de noviembre de 1986, en el oriental departamento de Zacapa, Cordón es famoso también por su perseverancia y la manera en que ha encarado cada obstáculo en su trayectoria personal y deportiva.De niño quería ser futbolista, y de hecho, su padre lo nombró en honor del exdelantero inglés Kevin Keegan, pero la raqueta y el volante lo enamoraron, y se consagró a un deporte en el que es reconocido como un grande a nivel continental.Su palmarés incluye el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena-2006 y Mayagüez-2010, mientras en Juegos Panamericanos ganó plata en Rio de Janeiro-2007, oro en Guadalajara-2011 y Toronto-2015, y bronce en Lima-2019.A su vez, debutó en Juegos Olímpicos en Pekín-2008, en Londres-2012 consiguió el hito de vencer al representante local, tuvo que dejar la lid carioca por la mencionada lesión, y ahora en Tokio, con 35 años, está haciendo historia.En su diálogo con la prensa, el guatemalteco aseguró que encaró el partido un punto a la vez, con goce, sin atormentarse por el resultado, ni pensar si iba delante o detrás en el marcado ante un rival que no le regaló nada. En este nivel, nadie lo hace…"Cuando me di cuenta estaba en el punto 19 del segundo set y me quité las ansias. Estoy más que contento con la victoria", resumió Cordón, el responsable de que se hable de bádminton en Guatemala, otro país que venera —exageradamente— al fútbol.

