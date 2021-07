https://mundo.sputniknews.com/20210728/indignacion-en-un-pueblo-catalan-sin-campanadas-en-su-iglesia-porque-molestan-a-los-turistas-1114559853.html

Indignación en un pueblo catalán: sin campanadas en su iglesia porque molestan a los turistas

Las campanas de la iglesia de Santa Maria dels Turers han dejado de sonar durante la noche, una tradición que se venía dando desde tiempos inmemorables. ¿El... 28.07.2021, Sputnik Mundo

El dueño de un bloque de pisos turísticos de Banyoles, en Gerona, acudió al rector de la parroquia del pueblo para transmitirle el malestar de los turistas que se quedan en sus alojamientos de la localidad gerundense , asegurando que no podían descansar por el ruido. Con el fin de evitar conflictos, el rector de la parroquia decidió que no sonaran las campanas entre las 22:00 y las 8:00 horas. Una decisión que ha sentado como un jarro de agua fría a los vecinos de la localidad, que incluso organizaron una cacerolada para manifestarse en contra al enterarse de la noticia. El alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicado en declaraciones a la radio local que el toque de campana no se han detenido "por ninguna decisión municipal o decreto de alcaldía" y que ha sido una decisión de la parroquia para evitar conflictos judiciales. En este sentido, el Ayuntamiento le ha propuesto al rector de la parroquia rebajar hasta un 50% el volumen de las campanas durante las noches, una solución que ya la han adoptado otros municipios, especialmente durante los meses de verano.La medida ha generado el debate entre la población sobre qué debe prevalecer: la economía o las costumbres. Mientras algunos abogan por mantener las "tradiciones de toda la vida", otros consideran que se pueden cambiar. "Se llama evolución", replica otro usuario en redes sociales. Al mismo tiempo, hay quien cree que "esto va más allá del turismo" porque la iglesia católica "tiene muchos privilegios" que ni se ven por lo "interiorizados que los tenemos". Los vecinos, no contentos con la respuesta del Ayuntamiento, reclaman que se reanuden inmediatamente los toques de campanas en Santa María. No quieren que cese lo que para algunos es "ruido" y con más ruido, piden "que sigan sonando".

