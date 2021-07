https://mundo.sputniknews.com/20210728/el-pais-vasco-aprueba-multas-de-hasta-150000-euros-a-la-exaltacion-del-franquismo-1114564065.html

El País Vasco aprueba multas de hasta 150.000 euros a la exaltación del franquismo

El País Vasco aprueba multas de hasta 150.000 euros a la exaltación del franquismo

BILBAO (Sputnik) — El Gobierno vasco aprobó su anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática que prevé hasta 150.000 euros de multa para una serie de... 28.07.2021, Sputnik Mundo

Presentó el anteproyecto la consejera de Justicia, Beatriz Artolazábal, del que dijo que "mira al pasado, pero sobre todo mira al futuro de Euskadi. Un futuro con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y para la no repetición", afirmó.El texto, que la coalición de Gobierno de nacionalistas y socialistas PNV-PSE aprobará en el Parlamento sin problemas, divide las infracciones en muy graves, graves o leves.En el primer apartado estarían la destrucción de fosas y la ocultación de documentos relevantes para una investigación y las sanciones irían desde los 10.000 hasta los 150.000 euros.Entre las infracciones graves entrarían la no comunicación de hallazgos de restos, las manifestaciones que atenten contra las víctimas y los actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 y la dictadura, y las multas irían desde los 2.000 hasta los 10.000 euros.Hay que tener en cuenta que en la Ley estatal de Memoria Democrática, aprobada solo una semana antes, la exaltación del franquismo ha de cumplir con el requisito de conllevar descrédito, menosprecio o humillación para las víctimas, para ser sancionada.El Gobierno central se vio obligado a introducir este matiz en su texto, atendiendo a un dictamen del Consejo General del Poder Judicial, algo que no tuvo que tener en cuenta la ley vasca.

