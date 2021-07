https://mundo.sputniknews.com/20210728/el-imperio-contraataca-un-avion-de-star-wars-aterrizo-con-vacunas-en-paraguay-1114578071.html

El Imperio contraataca: un avión de Star Wars aterrizó con vacunas en Paraguay | Fotos

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, recibió personalmente un cargamento con un millón de vacunas contra el COVID-19 donadas por Estados Unidos. Para... 28.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

vacuna contra coronavirus

star wars

paraguay

insólito

La pandemia de COVID-19 no solo ha dejado imágenes trágicas en América Latina. En ocasiones, el combate al coronavirus también trajo episodios curiosos y hasta hilarantes, como que un cargamento de vacunas del laboratorio Pfizer haya llegado a Paraguay en un avión de la saga de Star Wars.Un millón de dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 llegaron al Aeropuerto Silvio Pettirossi en la noche del martes 27 de julio. Se trató del segundo envío de vacunas donadas por el Gobierno de Estados Unidos a su par de Paraguay, por lo que el envío fue recepcionado por el mismo presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.La sorpresa llegó cuando los paraguayos vieron el avión en el que llegaron las dosis. El Boeing 777-300ER de la aerolínea Latam que se posó sobre la pista de aterrizaje destacó por un detalle inusual: en su cola, vigilaba su vuelo un Stormtrooper, uno de los clásicos soldados de la saga de películas Star Wars o, tal como se conoce en América Latina, La Guerra de las Galaxias.Además de la imagen del soldado en la cola, el avión también destaca por un gran letrero de Star Wars: Galaxy’s Edge, tal como se llama la nueva área relativa a la saga creada por George Lucas en el parque temático Walt Disney World en Florida, EEUU. La trompa del avión también está decorada como el casco de uno de los famosos stormtrooper.¿Cómo es el 'Stormtrooper Plane' de Latam?La llegada a Paraguay del pintoresco avión no está relacionada a ninguna maniobra del Imperio Galáctico sino a algo más terrenal: una audaz campaña de marketing de la aerolínea Latam.La compañía de origen latinoamericano suscribió en 2019 un acuerdo con la empresa Disney, propietaria de los derechos de Star Wars, y para celebrarlo decidió decorar uno de los aviones Boeing 777.En aquel momento la pandemia de COVID-19 no era imaginada y, lejos de estar previsto para trasladar vacunas, la idea del aeroplano para 410 pasajeros era encargarse de los vuelos comerciales que partieran desde el aeropuerto de Sao Paulo y hacia destinos como Orlando, Miami, Frankfurt, Nueva York, Londres y Madrid.Originalmente, el avión estaba previsto para deleitar a los fanáticos de Star Wars durante los vuelos, ya que tenía a disposición todas las películas de la saga.

paraguay

vacuna contra coronavirus, star wars, paraguay, insólito