Detienen a tres personas por encadenar a un familiar a la pared en Madrid

Hay escenas que igualan o superan los relatos de la ficción. Una es la que se encontraron los agentes de la Policía Nacional al entrar en una vivienda de la madrileña localidad de Torrejón de Ardoz. En su interior, un hombre encadenado a la pared de una habitación con pésimas condiciones de salubridad.Los hechos ocurrieron a principios del mes de julio. El cuerpo de seguridad acudió al inmueble después de ser alertados por unos vecinos. Estos explicaron a los policías que desde la ventana de un piso se podía observar a una persona que pedía auxilio. El individuo aseguraba que estaba secuestrado.Al llegar al domicilio, los agentes fueron testigo del grotesco suceso. En una de las estancias, un hombre de 48 años permanecía atado por un tobillo a una de las paredes mediante una cadena de dos metros de largo. Esta era uno de los pocos elementos del cuarto, que no contaba con ningún tipo de mobiliario, excepto un colchón. En el suelo yacían paquetes vacíos y restos de comida lanzados desde fuera. Según revela el supuesto secuestrado, habría estado encadenado durante ocho días, aunque reconoce que no puede dar una cifra exacta, ya que había perdido la noción del tiempo.Sus presuntos captores fueron sus dos hijos y sus respectivas parejas. En la vivienda, estos reconocieron los hechos y alegaron que su padre padecía trastornos mentales. Los agentes arrestaron a tres de ellos, de los cuales dos son menores de edad. La novia de uno de los jóvenes no fue llevada a dependencias policiales porque se encontraba en un estado de gestación avanzado.Los detenidos han pasado a disposición judicial y a la Fiscalía de Menores por un delito de detención ilegal. El hijo mayor, de 22 años, cuenta con antecedentes y habría sido arrestado en dos ocasiones: una por desobediencia y resistencia y otra por lesiones y tenencia ilícita de armas. Por su parte, la víctima tuvo que ser atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

