Cuba denuncia el uso de aplicaciones en Internet para generar caos y disturbios en la isla

LA HABANA (Sputrnik) — El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el uso de aplicaciones digitales en Internet, entre ellas las desarrolladas por... 28.07.2021, Sputnik Mundo

"Debido al bloqueo, en Cuba es una pesadilla utilizar cualquier aplicación de la multinacional Apple Inc., salvo para ciertos usuarios Premium que participan en disturbios", expresó el canciller cubano en su cuenta en la red social de Twitter.Además, Rodríguez Parrilla señaló en Twitter a la aplicación Club House, como una de las plataformas "para organizar a la contrarrevolución y que por esta vía recibe instrucciones de los operadores políticos que están en territorio estadounidense".Las autoridades cubanas han reiterado su acusación al Gobierno de EEUU de promover y financiar la desestabilización y la subversión, a través de empresas operadoras de Internet desde ese país, en colaboración con miembros de grupos radicales de emigrados cubanos asentados en la sureña ciudad estadounidense de Miami. El jefe de la diplomacia cubana recordó además en sus mensajes en Twitter que la Casa Blanca "no debería olvidar que cibertropas organizadas en la Internet profunda asaltaron el Capitolio en enero de 2021, convocadas por la mentira de que (el presidente de EEUU, Joe) Biden arrebató la presidencia a Donald Trump".Según el Gobierno de Cuba, desde hace meses funciona un plan de "golpe blando", orquestado y financiado desde Washington, y con la participación de elementos dentro de la isla a los que se califican como mercenarios.La Habana ha denunciado que los hechos violentos ocurridos en la isla, manipulados por los grandes medios de prensa internacionales, tratan de presentarse a la opinión pública internacional como "manifestaciones pacíficas" y "espontáneas", incluso como un "estallido social".Pero, según las evidencias y las denuncias del Gobierno cubano, estos acontecimientos apuntan a otro capítulo de una guerra no convencional, también conocida como "guerra híbrida", "revoluciones de colores", "guerra de cuarta generación", "golpe blando o golpe suave", como parte de un manual aplicado por Washington en varios países de Europa Oriental, Medio Oriente y América Latina.Según analistas políticos cubanos consultados por Sputnik, la variante de golpe suave aplicada contra Cuba "es muy similar a la realizada contra Bolivia e Irán en el 2019"."Ciberataques, campañas de desestabilización por las redes, organización y convocatoria de grupos marginales sin aparente conexión entre sí, pagados y dirigidos por "activistas" integrantes de grupos contrarrevolucionarios", comentó hace unos días a esta agencia el analista Raúl Capote.

