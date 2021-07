https://mundo.sputniknews.com/20210728/colombia-duque-intenta-desviar-la-atencion-senalando-a-venezuela-1114561340.html

Colombia: "Duque intenta desviar la atención señalando a Venezuela"

Colombia: "Duque intenta desviar la atención señalando a Venezuela" Colombia: "Duque intenta desviar la atención señalando a Venezuela"

El presidente de Colombia, Iván Duque, instó al Gobierno de EEUU a que incluya a Venezuela como Estado promotor del terrorismo, por su presunto vínculo con las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. En este marco, "estamos en un momento bastante intenso en la política colombiana, con un Gobierno en retiradaque le resta solo un año de gestión", indicó.Se intensifica la brecha social en ColombiaPor tanto, "a Duque le queda un año para hacer control de daños y tratar de corregir algunos baches de su Gobierno, especialmente en lo relacionado con la inversión pública y el sostenimiento de las familias que están padeciendo los efectos de la pandemia", sostuvo. No obstante ello, "no creo que le alcance el tiempo para compensar la mala administración que ha hecho durante los más de tres años de Gobierno, caracterizándose por la falta de rumbo y gobernabilidad", indicó el investigador colombiano.Por su parte, "la gestión de Duque se empecinó en acabar el Acuerdo de Paz, que había sido un logro fundamental de la sociedad colombiana, centrando su discurso en la guerra y sobre todo en los problemas de Venezuela", indicó. Al respecto, "el propósito de Duque está en desviar la atención de la opinión pública de lo que está pasando en Colombia, poniendo a Venezuela en el foco, señalando a dicho país como el causante de los problemas colombianos, lo cual es un sinsentido", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista costarricense Carlos Murillo, con quien dialogamos sobre el impacto de las fuertes tormentas que azotaron recientemente a Costa Rica.La Comisión Nacional de Emergencias declaró la alerta roja en Costa RicaEl presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, confirmó que al menos unas 3.200 personas fueron albergadas por las fuertes lluvias que golpean al país desde hace varios días, donde se mantiene una situación de alerta. Al respecto," las fuertes tormentas sin duda han afectado a toda Costa Rica, con un nivel de precipitaciones que no se había visto en las últimas décadas", aseveró. En este marco, "el impacto ha sido muy fuerte, con daños de magnitud en lo referente a la infraestructura", añadió.A su vez, "el problema que tiene la Comisión de Emergencias es en gran medida de presupuesto, porque se han venido sucediendo una serie de desastres naturales y sus recursos están limitados porque se han tenido que atender situaciones por la pandemia provocada por el Covid-19", señaló. En este marco, "el panorama para el país no es alentador, aunque vale destacar el accionar de grupos estudiantiles que han iniciado campañas de recolección de dinero y víveres para atender a las poblaciones afectadas", indicó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las estrategias de gobernanza internacional referentes al desarrollo sostenible.Operación OcéanoEn del cierre del programa, estuvimos en contacto con el periodista Antonio Ladra, con quien dialogamos sobre la obra teatral Muñecas de piel, que trata sobre los casos de explotación sexual de menores de edad en Uruguay, investigados en el marco de la Operación Océano.

