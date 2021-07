https://mundo.sputniknews.com/20210728/biden-sigue-con-su-farsa-sobre-rusia-1114574102.html

Biden sigue con su farsa sobre Rusia

Biden sigue con su farsa sobre Rusia

El presidente de EEUU, Joe Biden, acusa a Rusia de buscar interferir en los sufragios de medio mandato de 2022, y se dice preocupado por algo de lo que vuelve... 28.07.2021, Sputnik Mundo

Biden sigue con su farsa sobre Rusia

Biden ataca a Rusia con pólvora mojadaEl mandatario hizo estas declaraciones al intervenir ante la comunidad de inteligencia de EEUU durante una visita a la Oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional en las que vuelve a atacar a su homólogo ruso, Vladímir Putin: "tiene un problema real, es el jefe de una economía que tiene armas nucleares y pozos de petróleo y nada más", soltó un desinformado Biden.Precisamente sobre este punto, el politólogo ruso Dmitri Abzálov echó por tierra el argumentario de quien funge como el jefe de la que, de momento, es la máxima potencia mundial."Quiero recordar que junto a nuestros colegas norteamericanos, somos los productores más grandes de cereales en el mundo. Sin embargo, parece que eso no le importa mucho al señor Biden. Asimismo, quiero señalar que, además de armamentos e hidrocarburos, Rusia posee una serie de rubros que constituyen un segmento importante de sus exportaciones, desde la industria petroquímica hasta la metalúrgica. Desde este punto de vista económico, las afirmaciones de Biden carecen de fundamentos", senteció Abzálov.Entonces, llegó la reacción del Kremlin a estas acusaciones de Biden. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, las rechazó: "Por supuesto que Rusia no interfiere ni tiene la más mínima intención de interferir en los procesos electorales de otro países". Para Peskov se trata con toda probabilidad de "otro de los informes poco profesionales proporcionados al presidente de EEUU".Human Rights Watch denuncia a Israel de cometer crímenes de guerra contra GazaEste martes el director asociado de crisis y conflicto de HRW, Gerry Simpson, afirmó que "Las fuerzas israelíes realizaron ataques en Gaza en mayo que devastaron familias enteras sin ningún objetivo militar aparente cercano", al indicar que "no hay evidencia alguna de objetivos militares en la zona" de los ataques del régimen de Israel.Según un informe elaborado por Comisión Internacional de Apoyo a los Derechos del Pueblo Palestino sobre los daños registrados en Gaza tras la ofensiva israelí con más de 2000 ataques aéreos, 253 personas perdieron la vida, entre ellos 66 niños, y 1948 resultaron heridas. Mientras, 120 mil personas se quedaron sin su hogar por los daños totales o parciales sufridos por más de 2000 viviendas que quedaron inhabitables.En cuanto a las infraestructuras, 47 oficinas de medios de comunicación fueron arrasadas, y 70 escuelas y centros de salud resultaron parcial o totalmente dañados, incluida la sede del Ministerio palestino de Salud. Este informe fue debidamente remitido a la ONU, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, a la Unión Europea, y a la Liga Árabe.Al respecto, el analista internacional Alberto García Watson señala que quien realmente sufre las consecuencias de los ataques israelíes sobre la franja de Gaza, no son habitualmente los grupos de la resistencia curiosamente, pese a que la inteligencia israelí los tiene muy bien localizados.¿Qué escenario se abre en Perú tras la asunción de Pedro Castillo?"Lo que viene ahora es que el presidente dé a conocer la constitución del nuevo gabinete. El presidente se ha comprometido en construir un gabinete de ancha base, que vaya incluso más allá de las izquierdas, para poder, por un lado, derrotar la pandemia, porque Perú es uno de los países más afectados por la pandemia con cerca de 200.000 víctimas mortales, y, por otro lado, reactivar la economía y el empleo, que son las principales demandas en este momento de la mayoría de la población en Perú. Recordemos que esta pandemia ha traído tres millones de nuevos pobres y la situación económica es un gran problema en este momento", explica el analista político Erwin de la Rosa.De forma paralela, indica de la Rosa, Castillo ha planteado una Constituyente que permita redactar una nueva Carta Magna. Para lograrlo, primero se deberá convocar un referéndum consultivo para que los peruanos digan si están de acuerdo o no con esta propuesta. De obtener una mayoría, se convocará una Asamblea Constituyente."Habría que señalar que el presidente en toda su campaña electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta, ha mantenido esta propuesta de la Asamblea Constituyente y no por algo ha sido elegido presidente de la República con esa agenda. Entonces, se podría entender que un sector mayoritario de peruanos está de acuerdo con la propuesta. Por otro lado, hasta antes de las elecciones, encuestadoras como Datum manifestaban que había un 65-67% de peruanos que estaría de acuerdo con que se redacte una nueva Constitución. También hay que decir que, durante la pandemia, muchos ministros decían que no podían intervenir en los precios exorbitantes que estaban cobrando las clínicas privadas por una cama UCI porque la Constitución no se lo permitía, que el Estado no podía intervenir sobre el precio de los medicamentos en plena pandemia porque la Constitución se lo prohibía. Entonces esto ha ido generando una sensación en gran parte del pueblo peruano de que es necesario imprimir cambios en la Constitución. Hay quienes señalan que hay que imprimir cambios moderados y hay quienes señalan que es necesario avanzar hacia cambios más radicales y profundos en una nueva Carta Magna", detalla de la Rosa.Sobre hacia dónde se inclinará la balanza en América Latina y el reciente llamado que ha hecho el jefe de la diplomacia europea, Antony Blinken, diciendo que espera de Pedro Castillo "un rol constructivo respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua", de la Rosa indica que Castillo se ha manifestado por el respeto irrestricto de la libre autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los países, principalmente de América Latina."Recientemente se pronunció sobre el caso cubano y ha pedido el cese del bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba y acaba de tener una reunión con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en donde el presidente Castillo ha expresado su interés en poder fortalecer las relaciones de América Latina siempre basados en el respeto, la soberanía y la independencia. Hasta ahí es dónde se ha podido ver la conducta internacional del presidente Castillo y esperemos que no ceda ante la presión de Estados Unidos", señala de la Rosa.La UE demanda a Rusia por sus contramedidas a sanciones occidentalesLa política rusa de sustitución de importaciones, impulsada en gran medida por las sanciones occidentales que particularmente limitan el acceso de Rusia al mercado financiero de la UE y sus tecnologías, causa un gran malestar en Bruselas que acaba de demandar a Moscú ante la Organización Mundial de Comercio [OMC].Y es que según las autoridades comunitarias, las contramedidas adoptadas por el Kremlin complican su participación en las licitaciones estatales de Rusia –cuyo valor rondaba los 290.000 millones de euros en 2019–, donde la ventaja la tienen las empresas nacionales o las de los países que no tienen obstáculos para operar en ese mercado.La parte rusa, a su vez, ha denunciado en reiteradas ocasiones que las sanciones occidentales "son absolutamente ilegales desde el punto de vista del derecho internacional y violan las normas del comercio internacional y de la OMC", tal y como manifestaba el presidente Vladímir Putin. Una postura que es "fundada", según Ana Myriam Camacho, experta española en el tema de sanciones internacionales y el comercio internacional.Camacho –quien tiene una trayectoria destacada en firmas jurídicas de primer nivel y ahora está al frente del despacho de abogados AMC que resuelve asuntos referidos con comercio internacional, derecho corporativo, derecho de sanciones internacionales, derecho regulatorio e inversiones extranjeras– dijo a Sputnik que las medidas restrictivas como las impuestas a Rusia son "discriminatorias" y contradicen los principios "dentro de lo que es la OMC", es decir, "un comercio sin discriminaciones".En este contexto, refiriéndose a la demanda de la UE, indicó que "la palabra 'hipocresía' podría ser aplicable en este sentido".Consulta popular en México acabaría con impunidad de exmandatarios"Este domingo los mexicanos están convocados a ir a las urnas y participar en la primera consulta popular realizada en el país latinoamericano en la que se determinará si los exmandatarios deben, o no, ser investigados y juzgados por los agravios y delitos cometidos contra el país y la ciudadanía durante sus respectivos Gobiernos", comunicó a Sputnik el periodista Gabriel Infante Carrillo."Este ejercicio de democracia participativa será de gran trascendencia en un país cuya justicia jamás ha investigado a exmandatarios por los delitos cometidos durante su tiempo en el poder", aseguró, al agregar que "la consulta fue promovida por amplios sectores de la sociedad".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

Tomas Bonzon Cada vez que Biden abre la boca es para manifestar su ignorancia congénita y el espantoso anacronismo argumentando que tengo mucha razón al llamarlo mamarracho trasnochado 0

alberto.r Creo que se siente culpable de hace tanto mal en el mundo, que ya no lo soporta ningún pais y debería no constarle Rusia a tanta mentiras de esta guerra verbal sin pruebas 0

